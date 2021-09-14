Коли вийде третій сезон серіалу "Нарко: Мексика"
Третій та останній сезон "Нарко: Мексика" вийде 5 листопада. Він розповість про кримінальних авторитетів, які в 90-х змінили Фелікса Гальярдо. У центрі сюжету постануть нові картелі та їх глави, які влаштували боротьбу за владу.
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Нагадаємо, що в останніх серіях Гальярдо засудили до тюремного ув'язнення за злочини, пов'язані з торгівлею наркотиками. Дієго Луна не повернеться до своєї ролі у нових епізодах, тому в новому сезоні нас чекають інші герої:
- Хоакін Гусман Лоері, більше відомий як Ель Чапо,
- а також агент Уолт Бреслін.
Тизер третього сезону "Нарко: Мексика": дивіться відео онлайн
Зміни у серіалі
Виробництвом нового сезону вже не займався шоураннер Ерік Ньюман. Його замінив співавтор шоу Карло Бернард. До слова, Вагнер Моура, який грав в "Нарко" Пабло Ескобара, тепер виступає режисером двох серій "Мексики".
До своїх ролей повернуться:
- Скут Макнейр;
- Хосе Марія Яспік;
- Альберто Амманн;
- Альфонсо Досана;
- Майра Ермосільо;
- Метт Летчер;
- Мануель Масалва
- та інші.
Загалом це вже п'ята частина серіалу "Нарко" перші два сезони якого розповідали історію Пабло Ескобара, а третій – про війну колумбійських наркокартелів та знищення картелю Калі.
Замість знімання четвертого сезону творці "Нарко" змінили місце розвитку подій перевівши його у Мексику та змінивши назву. У двох сезонах розповіли про наркобарона Фелікса Гальярдо та його протистояння з агентом із боротьби з наркотиками Кікі Камареною.
Нові кадри серіалу "Нарко: Мексика" – третій сезон