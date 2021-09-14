Коли вийде третій сезон серіалу "Нарко: Мексика"

Третій та останній сезон "Нарко: Мексика" вийде 5 листопада. Він розповість про кримінальних авторитетів, які в 90-х змінили Фелікса Гальярдо. У центрі сюжету постануть нові картелі та їх глави, які влаштували боротьбу за владу.

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Нагадаємо, що в останніх серіях Гальярдо засудили до тюремного ув'язнення за злочини, пов'язані з торгівлею наркотиками. Дієго Луна не повернеться до своєї ролі у нових епізодах, тому в новому сезоні нас чекають інші герої:

Хоакін Гусман Лоері, більше відомий як Ель Чапо,

а також агент Уолт Бреслін.

Тизер третього сезону "Нарко: Мексика": дивіться відео онлайн

Зміни у серіалі

Виробництвом нового сезону вже не займався шоураннер Ерік Ньюман. Його замінив співавтор шоу Карло Бернард. До слова, Вагнер Моура, який грав в "Нарко" Пабло Ескобара, тепер виступає режисером двох серій "Мексики".

До своїх ролей повернуться:

Скут Макнейр;

Хосе Марія Яспік;

Альберто Амманн;

Альфонсо Досана;

Майра Ермосільо;

Метт Летчер;

Мануель Масалва

та інші.

Загалом це вже п'ята частина серіалу "Нарко" перші два сезони якого розповідали історію Пабло Ескобара, а третій – про війну колумбійських наркокартелів та знищення картелю Калі.

Замість знімання четвертого сезону творці "Нарко" змінили місце розвитку подій перевівши його у Мексику та змінивши назву. У двох сезонах розповіли про наркобарона Фелікса Гальярдо та його протистояння з агентом із боротьби з наркотиками Кікі Камареною.

Нові кадри серіалу "Нарко: Мексика" – третій сезон