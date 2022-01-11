Конечно, детали сюжета будущего сезона не раскрываются. Известно лишь, что новым шоураннером сериала назначили Шарлотту Стоуд (Карточный домик). Ее предшественница Кэрри Эрин завершила работу над шоу.

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Съемки второго сезона сериала "Утреннее шоу" начались сразу после премьеры первого сезона 1 ноября 2019 года, но были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Чем поразил второй сезон "Утреннего шоу"

Дженнифер Энистон вновь исполнила роль ведущей главного утреннего шоу страны – Алекс Леви, а Риз Уизерспун – роль Брэдли Джексон, коллегу-репортера.

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После скандального увольнения Алекс Леви (Дженнифер Энистон) главный президент телекомпании Кори Эллисон (Билли Крудап) пригласил героиню Энистон возобновить их сотрудничество. Авторы сериала переписали вторую часть сценария вследствие карантинных ограничений. Поэтому события в сериале происходили на фоне пандемии коронавируса. Трудности жизни общества, которое переживает пандемию, сосредоточены на освещении журналистских проблем, – как журналисты работают, чтобы предотвратить манипулирование мнениями зрителей.

"Утреннее шоу" 2 сезон: смотрите трейлер сериала