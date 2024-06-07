Дженнифер Энистон не смогла сдержать слез, вспомнив сериал "Друзья": "Не заставляй меня плакать"

Американская актриса Дженнифер Энистон расплакалась, вспоминая сериал "Друзья", который в 2024 году празднует свое 30-летие. Эта культовая комедия стала неотъемлемой частью жизни многих людей, а также принесла мировую славу ее актерам.

Для Дженнифер Энистон, которая исполняла роль Рэйчел Грин, сериал стал не только большим профессиональным успехом, но и источником многочисленных личных воспоминаний и эмоций. Во время недавнего интервью, когда речь зашла о юбилее сериала, Дженнифер не смогла сдержать слез.

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Дженнифер Энистон расплакалась на интервью: что произошло

Во время разговора с писательницей и продюсером Квинтой Брансон, Дженнифер Энистон расплакалась, когда речь зашла о сериале "Друзья". Квинта поинтересовалась, как Дженнифер относится к просмотру сериала спустя столько лет, особенно после внезапной смерти Мэттью Перри, одного из главных героев.

Разговор оказался очень эмоциональным для актрисы. Из ее глаз катились слезы, и она пыталась их остановить, борясь с волнением.

О Боже, не заставляй меня плакать. Прости, я только начала думать о... Это слезы счастья,

– сказала Энистон.

Для актрисы "Друзья" стали не просто работой, а второй семьей. Она трогательно поделилась, как этот проект изменил ее жизнь и жизнь ее коллег.

Что известно о сериале "Друзья"

В период с 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов "Друзей". Сериал до сих пор собирает новых поклонников и остается актуальным.

Комедийная лента рассказывает о приключениях и жизни шести лучших друзей: Лизы Кудроу в роли Фиби Буффе, Дэвида Швиммера в роли Росса Геллера, Кортни Кокс в роли Моники Геллер, Мэттью Перри в роли Чендлера Бинга, Мэтта ЛеБлана в роли Джои Триббиани и Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Грин.

К сожалению, среди этой легендарной шестерки уже есть потери. В октябре 2023 года Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет, оставив своим поклонникам и коллегам неописуемую печаль и память о его большом вкладе в мир кино.