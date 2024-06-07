Однако наибольшую популярность Полина получила благодаря своей роли в сериале "Первые ласточки". Несмотря на свой молодой возраст, она уже стала известной актрисой, которую знают и любят. Однако не все относятся благосклонно к ее профессии, поэтому узнайте на Кино 24, почему Носыхину выгнали из учебного заведения и где она сейчас.

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Где сейчас Полина Носыхина

Украинская актриса и звезда сериала "Первые ласточки" Полина Носыхина рассказала, что ее исключили из школы и университета. Актриса призналась, что не могла совмещать учебу со съемками.

В девятом классе меня отчислили из школы. Дело в том, что в восьмом и девятом классах я очень много снималась и из-за этого пропускала уроки. У меня еще и характер сложный. Если мне что-то говорят обидное, не могу промолчать в ответ. На 10-11 класс я перешла в другую школу. Там доучилась без проблем, мне удалось и продолжить работать, и заниматься в школе,

– рассказала Полина.

После окончания школы Полина Носихина поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, однако завершить обучение не удалось.

"В университете я не смогла совмещать работу и учебу, поэтому меня отчислили. Но я не очень этим занимаюсь и повторно поступать в Карпенко-Карого не планирую", – говорит Полина.

Это не помешало юной актрисе продолжить успешно строить свою карьеру, чем она сегодня и занимается.

Гражданская позиция Полины Носихиной

Кроме того, Полина перешла на украинский язык. До полномасштабной войны актриса разговаривала и вела свои соцсети на русском, зато после 24 февраля она сделала свой выбор.

Киев. Столица Украины. Ночь. Инстаграм удалил мои истории за 7 минут. Все, что сейчас происходит - ад, а виновата Россия. Не только Путина, а каждого россиянина, который не в состоянии открыть книгу по истории и прочитать ее. Каждый россиянин, чей мозг не способен фильтровать информацию из СМИ. Это все вернется к вам дважды, поверьте. Спасибо нашей армии, каждый украинец верит в вас. Слава Украине,

– написала Носыхина в начале большой войны.

Сейчас Полина Носыхина работает для развития украинской киноиндустрии. Несмотря на сложные обстоятельства, в которых живут украинцы, она находит в себе силу транслировать позитив в соцсетях.