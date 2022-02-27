Дженнифер Энистон, у которой 39,9 миллиона подписчиков, поддержала Украину и помогла беженцам

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, на которую в инстаграм подписано почти 40 миллионов человек, выразила поддержку Украине. Кроме того, звезда присоединилась к сбору средств для помощи украинским беженцам.

В своем инстаграм сторис звезда опубликовала фото матери с садящимся в поезд ребенком. "Спасибо… и сделано", – написала Дженнифер Энистон, таким образом сообщив, что перечислила деньги для украинских беженцев.

К слову Цель – миллион долларов: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли собирают деньги украинским беженцам



Дженнифер Энистон финансово поддержала беженцев из Украины / Скриншот со сторис

Недавно стало известно об американских актерах Райане Рейнольдсе и Блейк Лайвле, которые собирают средства для украинских беженцев, пострадавших в результате российско-украинской войны. В их планах собрать миллион долларов.

За 48 часов бесчисленное количество украинцев было вынуждено бежать из своих домов в соседние страны. Они нуждаются в защите. Мы увеличили пожертвование до 1 млн долларов, чтобы удвоить поддержку,

– написал Райан Рейнольдс.

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