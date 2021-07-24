Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: фильмы, с которых зародился роман звездной пары

Уже прошло почти 20 лет после того, как поклонники ждали свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. И вот снова это произошло в 2021 году. Сегодня, 24 июля 2021 года, Дженнифер празднует свое 52-летие. А редакция кино 24 решила напомнить кинематографическое начало романа Беннифер!

Первые совместные фотографии звездной пары появились в интернете еще в конце апреля, после чего все новые и новые снимки становились доказательством того, что между бывшими влюбленными происходят не совсем дружеские отношения. Недавно инсайдеры сообщили, что пара снова планирует помолвку и до конца года собирается сыграть свадьбу. Поговаривают, что Аффлек планирует признаться Лопес именно на ее день рождения – 24 июля, так что ждем горячее продолжение!

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Совместные фильмы Лопес и Аффлека

1. Джили

Год: 2003

Оригинальное название: Gigli

Актеры впервые встретились на съемках комедийной мелодрамы "Джили" в декабре 2001-го. Тогда Дженнифер была замужем за Крисом Джадд, но вскоре после встречи с Беном подала на развод. Именно этот год ознаменовал собой появление Беннифер. Они быстро приковали к себе внимание поклонников, а журнал People даже тогда заплатил 75 тысяч долларов всего лишь за девять совместных снимков актеров, которые катаются на Bentley. В том же году вышел и знаменитый клип Лопес на песню Jenny From the Block тоже с участием Аффлека. В ноябре этого года стало известно о помолвке пары.

Сюжет фильма не такой яркий, как сам роман звезд. Картина рассказывает историю Джилли (Аффлек), наемного убийцы из Лос-Анджелеса, который ищет приключений. Его задачей является похищение брата окружного прокурора, поэтому он прячет его в заброшенной квартире и объединяется с женщиной (Лопес). С этого момента в сюжете для Джилли она станет либо помощью, либо неприятностью.

Интересно, что фильм получил шесть анти-премий "Золотая малина", в том числе в таких номинациях, как "Худший фильм", "Худший режиссер", "Худший актер" и "Худшая актриса", и что наиболее интересно – "Худший актерский дуэт": Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

"Джили" 2003: смотрите трейлер фильма

2. Девушка из Джерси

Год: 2004

Оригинальное название: Jersey Girl

Режиссер Кевин Смит утверждает, что это именно он придумал название для пары – Беннифер –, когда готовился снимать "Девушку из Джерси" с их участием.

По сюжету Олли Тринк (Бен Аффлек) сделал замечательную карьеру, женился на любимой женщине и ждал рождения ребенка. Но идиллию разрушил случай, когда рожая умирает жена Олли. Отныне он должен воспитывать дочь самостоятельно. Для такого человека как он, это является настоящей катастрофой: поэтому начинает рушиться его карьера. Он теряет работу и решает переселиться в Нью-Джерси, в городе, где вырос.

Съемки закончились в ноябре 2002 году, а в январе 2004 пара разошлась и отменила помолвку.

"Девушка из Джерси" 2004: смотрите трейлер фильма

В феврале 2020 года Бен заявил в одном интервью, что Дженнифер должны были номинировать на Оскар за роль в "Стриптизерша" и что она потрясающая актриса, в ответ на что певица назвала бывшего возлюбленного очень милым.