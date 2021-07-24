Перші спільні фотографії зіркової пари з'явились в Інтернет ще в кінці квітня, після чого все нові і нові знімки ставали доказом того, що між колишніми закоханими відбуваються не зовсім дружні стосунки. Нещодавно інсайдери повідомили, що пара знову планує заручини і до кінця року збирається відіграти весілля. Подейкують, що Аффлек планує освідчитись для Лопес саме на її день народження – 24 липня, тож чекаємо на гаряче продовження!

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Спільні фільми Лопес та Аффлека

1. Джилі

Рік: 2003

Оригінальна назва: Gigli

Актори вперше зустрілися на зйомках комедійної мелодрами "Джилі" в грудні 2001-го. Тоді Дженніфер була заміжня з Крісом Джадд, але незабаром після зустрічі з Беном подала на розлучення. Саме цей рік ознаменував собою появу Бенніфер. Вони швидко прикували до себе увагу шанувальників, а журнал People тоді навіть заплатив 75 тисяч доларів всього лише за дев'ять спільних знімків акторів, що катаються на Bentley. У тому ж році вийшов і знаменитий кліп Лопес на пісню Jenny From the Block теж за участю Аффлека. В листопаді цього року стало відомо про заручини пари.

Сюжет фільму не такий яскравий, як сам роман зірок. Картина розповідає історію Джилі (Аффлек), найманого вбивці з Лос-Анджелеса, який шукає пригод. Його завданням є викрадення брата окружного прокурора, тож він ховає його в закинутій квартирі і об'єднується з жінкою (Лопес). Ц цього моменту в сюжеті для Джилі вона стане або допомогою, або неприємністю.

Цікаво, що фільм отримав шість анти-премій "Золота малина", у тому числі в таких номінаціях, як "Найгірший фільм", "Найгірший режисер", "Найгірший актор" і "Найгірша акторка", і що найбільш цікаво – "Найгірший акторський дует": Дженніфер Лопес та Бен Аффлек.

"Джилі" 2003: дивіться трейлер фільму

2. Дівчина з Джерсі

Рік: 2004

Оригінальна назва: Jersey Girl

Режисер Кевін Сміт стверджує, що це саме він придумав назву для пари – Бенніфер –, коли готувався знімати "Дівчину з Джерсі" з їх участю.

За сюжетом Оллі Трінк (Бен Аффлек) зробив чудову кар'єру, одружився з коханою жінкою і чекав на народження дитини. Але ідилію зруйнував випадок, коли народжуючи помирає дружина Оллі. Відтепер він мусить виховувати дочку самостійно. Для такої людини як він, це є справжньою катастрофою: тому починає руйнуватися його кар'єра. Він втрачає роботу і вирішує переселитись до Нью-Джерсі, в місті, де виріс.

Зйомки закінчились у листопаді 2002 році, а в січні 2004 пара розійшлась та відмінила заручини.

"Дівчина з Джерсі" 2004: дивіться трейлер фільму

У лютому 2020 року Бен заявив в одному інтерв'ю, що Дженніфер повинні були номінувати на Оскар за роль в "Стриптизерка" і що вона приголомшлива актриса, у відповідь на що співачка назвала колишнього коханого дуже милим.