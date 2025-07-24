От первых шагов в шоубизе до статуса иконы: как изменилась Дженнифер Лопес за время карьеры

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает активно развивать свою карьеру во всех сферах. Она не останавливается и восхищает фанов своим творчеством как в музыке, так и в кино.

Сегодня, 24 июля, Дженнифер Лопес празднует день рождения – ей исполнилось 56 лет. По этому случаю Кино 24 расскажет, как менялась звезда на протяжении карьеры и что известно о ее личной жизни.

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Чем известна Дженнифер Лопес?

Джей Ло родилась в Бронксе в Нью-Йорке, в районе с преступностью и высоким уровнем безработицы. Она училась в католической школе для девочек, где с детства проявила интерес к танцам и пению.

Ее актерская карьера началась в 1991 году, тогда Лопес было 22 года. Она сыграла танцовщицу в сериале "В ярких красках".



Дженнифер Лопес в 1994 году / Фото Getty Images

В 1995 Дженнифер дебютировала в кино и сыграла в фильме "Моя семья". Первый успех звезде принесла главная роль в фильме "Селена".

С тех пор Дженнифер Лопес практически без отдыха снималась в кино: "Анаконда", "Джек", "Кровь и вино", "Вне поля зрения" и многие другие фильмы и сериалы.

В начале нулевых Дженнифер Лопес начала развивать сольную музыкальную карьеру – выпускала синглы и альбомы, многие из которых возглавляли чарты.

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В 2011 году Дженнифер Лопес стала самым красивым человеком мира по версии журнала People.



Дженнифер Лопес в 2011 году / Фото Getty Images

Личная жизнь Дженнифер Лопес

О романах и браках знаменитости постоянно гудит пресса. В 1997 году она вышла замуж за официанта Охани Ноа, которому к тому же приобрела ресторан. Но пара разошлась через год.

В 2001 Лопес вышла замуж за Криса Джадда и через год снова развелась. В 2002 – 2004 Джей Ло была помолвлена с Беном Аффлеком, но и здесь не сложилось.

В 2004 году Дженнифер вышла замуж за певца Марка Энтони. У супругов родились двойняшки – сын Макс и дочь Эмми. Через 10 лет пара расторгла брак.

Также у звезды были романы с Каспером Смартом, Алексом Родригесом. А в 2021 году она воссоединилась с Беном Аффлеком. Пара во второй раз обручилась и даже сыграла свадьбу. Но брак дал трещину через два года.



Дженнифер Лопес и Бен Аффлек – как изменились за 20 лет / Коллаж Кино 24, фото Getty Images

Дженнифер Лопес сейчас

Актриса и певица этим летом выступает с концертным туром UP ALL NIGHT. Также она сыграла главные роли в мюзикле "Поцелуй женщины-паука", который высоко оценили критики.

Что касается внешности артистки, то Дженнифер Лопес не прибегала к кардинальным экспериментам. Но в начале карьеры у нее были темные волосы, а сейчас ее пряди – светло-русые. Звезда раньше выбирала яркие макияжи, а теперь делает акцент на цветах, подчеркивающих ее стиль и подходящих к цвету кожи и волос.



Дженнифер Лопес сейчас / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

Джей Ло не подтверждала, что делала пластические операции, но в сети подозревают, что актриса сделала маммопластику и исправляла горбик носа. Однако фигура знаменитости демонстрирует ее постоянную работу над собой.



Дженнифер Лопес сейчас / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес

Уже более 30 лет Дженнифер Лопес остается иконой стиля и таланта. От первых шагов в шоубизнесе до статуса мировой звезды – она меняется, но остается популярной.