Дженнифер Лопес выступит на благотворительном гала-концерте LuisaViaRoma, который состоится 30 июля в историческом месте острова Чертоза-ди-Сан-Джакомо на Капри.

Средства, которые соберут во время концерта, будут направлены на помощь украинским беженцам, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за ужасной войны России против Украины.

Узнайте также Джоли впервые в инстаграмме прокомментировала визит в Украину и показала обломок бомбы

Дженнифер Лопес выступит на Капри в поддержку украинцев

Кроме выступления артистов, в рамках акции покажут документальный фильм о недавней миссии в Иорданию, где проживают семьи из Сирии.

Вечером, 30 июля, через видеосвязь присоединятся представители UNICEF, которые сейчас находятся в Украине. Они расскажут о положении дел в стране.

"Смотря в глаза своим детям, я не могу представить себе лучшего будущего для них, не надеясь на мир, в котором каждый ребенок будет счастлив", – сказала Луиза Панконези, президент комитета, организующего благотворительные акции.

Для нас было честью лучше понять потребности людей и осознать важность того, что делают ЮНИСЕФ и другие международные НПО на каждый день, чтобы гарантировать лучшую жизнь для этих детей. Принципиально важно, чтобы мы все стремились изменить ситуацию к лучшему, чтобы история не повторилась, – сказала она.

Читайте также Ждали 13 лет: чем поражает трейлер одного из самых дорогих фильмов в истории "Аватар 2"

В декабре 2021 года такое шоу прошло на Сен-Бартелеме. Хедлайнером вечера выступила певица Дуа Липа.