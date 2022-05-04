Во Львове звезда зашла в "Львовские круасаны", выпила кофе, пообщалась с переселенцами на вокзале, волонтерами. Кроме этого, зашла в больницу "Охмадит", где находятся пострадавшие от войны дети. В воскресенье посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в Бориславе.

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Анджелина Джоли прокомментировала визит в Украину в инстаграме

Звезда поделилась, что во время визита в Украину пообщалась с пострадавшими от обстрелов в Краматорске детьми. Одна девочка ей показала камень, которым она играла. На самом деле, это был тяжелый обломок бомбы.

Ежедневная борьба за прекращение войны, претерпевшей Украину, уменьшает количество убитых, раненых, перемещенных и травмированных,

– написала Джоли.

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Полный текст сообщения Джоли в установке:

Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали особый камень, найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, нашедшая его, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был обломком бомбы. На ладони он выглядел неровным и тяжелым, чем можно было бы ожидать. Его блеск и необычность наверняка привлекли внимание ребенка.

При взрыве бомбы или снаряда острые обломки тяжелого металла застревают в телах находящихся рядом с ударом. Многим детям, с которыми я встречался во время бомбардировки Краматорского вокзала, недавно удалили обломки – это тяжелый и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, были слишком опасны для удаления, и они остались внутри детских тел.

Нет никакого смысла в таком вреде для детей, выходящего за пределы телесных повреждений к эмоциональным и психическим проявлениям травмы.

Ежедневная борьба за прекращение войны, которой испытала Украина, уменьшает количество убитых, раненых, перемещенных и травмированных.