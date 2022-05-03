Анджелина Джоли приехала в Украину машиной из Польши 30 апреля, зашла в "Львовские круасаны", выпила кофе, пообщалась с переселенцами на вокзале, волонтерами. Кроме этого, зашла в больницу "Охмадит", где находятся пострадавшие от войны дети. В воскресенье посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в Бориславе.

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Звезда удивила своим неожиданным визитом всю Украину. Однако это хороший жест поддержки, а также еще один способ напомнить миру о войне в Украине.

Анджелина Джоли приехала во Львов: подробности визита

Организацией визита знаменитой Анджелины Джоли занимался Офис президента.

Было два звонка, через Zoom и WhatsApp, с участием Джоли и Ермака (главы Офиса президента). Обсуждали программу и вопросы безопасности,

– говорит Лещенко.

Как известно, визит не анонсировался заранее, а у актрисы не было встреч с украинскими политиками. Впрочем, таковы были условия ее поездки в Украину, по словам Лещенко.

Более 19 лет Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН, однако этот визит не касался ее деятельности в ООН, а являлся собственной инициативой . Актриса всегда там, где страдают дети, для нее нет чужой беды.

Заметим, отреагировали на визит Джоли и на России. Конечно, там завидуют, потому что весь мир отворачивается от России и продолжает поддерживать Украину.

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