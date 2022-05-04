У Львові зірка зайшла в "Львівські круасани", випила кави, поспілкувалася з переселенцями на вокзалі, волонтерами. Крім цього, зайшла в лікарню "Охмадит", де перебувають діти, які постраждали від війни. У неділю відвідала навчально-реабілітаційний центр "Гармонія" в місті Бориславі.

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Анджеліна Джолі прокоментувала візит в Україну в інстаграмі

Зірка поділилася, що під час візиту в Україну поспілкувалася з дітьми, які постраждали від обстрілів у Краматорську. Одна дівчинка їй показала камінь, яким вона гралася. Насправді це був важкий уламок бомби.

Щоденна боротьба за припинення війни, такої, якої зазнала Україна, зменшує кількість вбитих, поранених, переміщених та травмованих,

– написала Джолі.

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Повний текст повідомлення Джолі в інстаграмі:

Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали особливий камінь, знайдений маленькою дівчинкою. Маленька дівчинка, яка його знайшла, не зрозуміла, що камінь, з яким вона гралася, насправді був уламком бомби. На долоні він виглядав нерівним і важчим, ніж можна було б очікувати. Його блиск і незвичайність, напевно, привернули увагу дитини.

При вибуху бомби чи снаряду гострі уламки важкого металу застрягають у тілах тих, хто перебуває поруч з ударом. Багатьом з дітей, з якими я зустрічався під час бомбардування Краматорського вокзалу, нещодавно видалили уламки – це важкий та болісний процес. Фрагменти, близькі до життєво важливих органів, було надто небезпечно видаляти, і вони залишилися всередині дитячих тіл.

Немає жодного сенсу в такій шкоді для дітей, яка виходить за межі тілесних ушкоджень до емоційних та психічних проявів травми.

Щоденна боротьба за припинення війни, такої, якої зазнала Україна, зменшує кількість вбитих, поранених, переміщених та травмованих.