Дженнифер Лоуренс не узнать / Фото: Getty Images
В последние недели внешность Дженнифер Лоуренс не дает покоя пользователям сети. Поклонники активно сравнивают ее свежие фото с архивными и спорят, не прибегала ли актриса к пластическим операциям. И вот звезда снова подлила масла в огонь: на премьере "Голодных игр" она появилась в настолько необычном образе, что ее можно было не узнать с первого взгляда.
16 ноября 36-летняя Дженнифер Лоуренс посетила нью-йоркскую премьеру фильма "Голодные игры: Рассвет – Часть 1". Как сообщает HELLO!, актриса выбрала необычный для себя гламурный образ в винтажном стиле, который заметно отличался от ее повседневного гардероба.
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Что Дженнифер Лоуренс рассказывала о пластике
В сентябре 2026 года в интервью Vogue актриса призналась, что использует ботокс, но только в небольших дозах.
"Мне нужно, чтобы мое лицо двигалось. Я делаю легкие инъекции ботокса, но не могу позволить себе много", – пояснила звезда.
Лоуренс также рассказывала, что любит уходовые процедуры и массаж лица, однако избегает филлеров, поскольку их эффект может быть заметен на камере.
Дженнифер Лоуренс / Фото WireImage
Что касается подтяжки лица, актриса ранее отвечала, что не делала ее, хотя и не исключала такой возможности в будущем.
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В то же время после рождения второго ребенка Лоуренс открыто говорила о желании сделать операцию на груди. Впоследствии издание The Cut сообщило, что актриса все-таки прошла эту процедуру.
Как актриса реагирует на слухи об изменении внешности
Дженнифер Лоуренс уже неоднократно приходилось отвечать на предположения о пластике носа и глаз.
Звезда объясняла, что значительную роль в ее преображениях играют макияж, работа визажистов и обычные возрастные изменения.
Дженнифер Лоуренс / Фото WireImage
По словам Лоуренс, с годами ее лицо естественным образом изменилось, а профессиональный макияж иногда создает настолько поразительный эффект, что люди начинают подозревать хирургическое вмешательство.
Напомним, что недавно Актриса призналась, что сделала пластику груди.
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