16 листопада 36-річна Дженніфер Лоуренс відвідала нью-йоркську прем'єру фільму "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами". Як повідомляє HELLO!, акторка обрала незвичний для себе гламурний образ у вінтажному стилі, який помітно відрізнявся від її повсякденного гардероба.

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Що Дженніфер Лоуренс розповідала про пластику

У вересні 2026 року в інтерв'ю Vogue акторка зізналася, що використовує ботокс, однак лише в невеликих дозах.

Мені потрібно, щоб моє обличчя рухалося. Я роблю легкі ін'єкції ботоксу, але не можу дозволити собі багато, – пояснила зірка.

Лоуренс також розповідала, що любить доглядові процедури та масаж обличчя, проте уникає філерів, оскільки їхній ефект може бути помітним на камері.

Дженніфер Лоуренс / Фото WireImage



Щодо підтяжки обличчя акторка раніше відповідала, що не робила її, хоча й не виключала такої можливості в майбутньому.

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Водночас після народження другої дитини Лоуренс відкрито говорила про бажання зробити операцію на грудях. Згодом видання The Cut повідомило, що акторка таки пройшла цю процедуру.

Як акторка реагує на чутки про зміну зовнішності

Дженніфер Лоуренс уже неодноразово доводилося відповідати на припущення про пластику носа та очей.

Зірка пояснювала, що значну роль у її перевтіленнях відіграють макіяж, робота візажистів і звичайні вікові зміни.

Дженніфер Лоуренс / Фото WireImage

За словами Лоуренс, із роками її обличчя природно змінилося, а професійний макіяж іноді створює настільки разючий ефект, що люди починають підозрювати хірургічне втручання.

Нагадаємо, що нещодавно акторка зізналась у пластиці грудей.