Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о неприятном инциденте, произошедшем во время съемок обнаженной сцены

Дженнифер Лоуренс рассказала о неприятном инциденте на съемочной площадке, из-за которого ей пришлось поставить коллег на место.

В подкасте "Call Her Daddy" 36-летняя актриса, которая недавно сделала пластику, призналась, что однажды во время съемок обнаженной сцены заметила членов съемочной группы, у которых не было разрешения находиться там, пишет Variety.

Дженнифер Лоуренс / Фото Getty Images



Лоуренс резко отреагировала на нарушение, подчеркнув, что дело не только в ее личном комфорте, но и в безопасности молодых актрис.

"Что произойдет с 18-летней неизвестной актрисой, которая придет на съемочную площадку и увидит там людей, которым не разрешено там находиться?" – пояснила звезда.

По словам Лоуренс, начинающие актрисы часто боятся отстаивать свои границы, чтобы не заработать репутацию "сложных" актрис. Она же, благодаря своему статусу в Голливуде, может позволить себе открыто говорить о таких проблемах.

На съемках какого именно фильма произошел инцидент, актриса не уточнила.

Ранее Лоуренс рассказывала, что чувствовала себя вполне комфортно во время интимных сцен с Робертом Паттинсоном в драме "Умри, моя любовь". Актриса даже не сочла необходимым привлекать координатора интимных сцен, ведь полностью доверяла партнеру.

Напомним, что именно сейчас проходят съемки нового фильма Скорсезе, в котором сыграет Лоуренс.