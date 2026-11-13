Не только "300 спартанцев": 4 самых громких фильма с Джерардом Батлером, которые стоит посмотреть

13 ноября свой день рождения отмечает шотландский красавец и настоящая звезда голливудских боевиков. Джерард Батлер покорил сердца миллионов зрителей благодаря своей брутальной харизме и умению органично смотреться как в эпических боевиках, так и в трогательных романтических комедиях.

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку самых интересных фильмов с участием именинника для вашего идеального киновечера.

"300 спартанцев" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,6

На Грецию надвигается жестокая многотысячная армия персидского царя Ксеркса. Навстречу могущественному врагу отправляется отважный правитель Леонид вместе с тремя сотнями лучших воинов. В узком ущелье отважные спартанцы героически сдерживают непрерывное вражеское наступление. Своим бесстрашным самопожертвованием они вдохновляют всю страну бороться за свободу.

"300 спартанцев": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную визуальную составляющую, эпические сцены сражений и непревзойденную режиссуру Зака Снайдера. Однако киноэксперты критикуют фильм за чрезмерный пафос и отсутствие исторической достоверности.

"P.S. Я люблю тебя" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,0

Счастливая семейная жизнь молодой пары внезапно обрывается из-за неизлечимой болезни мужа. После трагедии вдова впадает в глубокую депрессию и теряет смысл жизни. Вскоре девушка начинает получать загадочные письма от своего возлюбленного. Перед смертью он запланировал целую серию заданий, чтобы помочь жене пережить утрату.

"P.S. Я люблю тебя": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную химию между актерами, эмоциональную глубину и трогательную атмосферу картины. Однако некоторые киноэксперты критикуют фильм за манипулятивность сюжета и чрезмерную сентиментальность.

"Законопослушный гражданин" (2009)

Рейтинг IMDb: 7,4

В дом обычного инженера врываются преступники и жестоко убивают его семью. В результате сделки со следствием несправедливая судебная система отпускает одного из убийц на свободу. Тогда разочарованный отец берет правосудие в свои руки и начинает мстить всем причастным. Теперь жизнь коррумпированных прокуроров и судей превращается в настоящий кошмар.

"Законопослушный гражданин": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают напряженную атмосферу, динамичное развитие событий и блестящую актерскую игру главного героя. Однако киноэксперты критикуют фильм за нелогичный финал и слишком абсурдные сюжетные повороты во второй половине истории.

"Падение Олимпа" (2013)

Рейтинг IMDb: 6,5

Неожиданно хорошо вооруженная группа террористов совершает атаку на Белый дом. В обмен на жизнь президента Соединенных Штатов злоумышленники требуют немедленно вывести американские войска из Южной Кореи. Чудом внутри захваченного здания оказывается бывший телохранитель главы государства. Именно он становится единственной надеждой для военных и спасает национального лидера.

"Падение Олимпа": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают зрелищные экшн-сцены и хорошую режиссуру Антуана Фукуа. Однако киноэксперты критикуют фильм за шаблонный сценарий и слабые визуальные эффекты.

Для любителей боевиков у нас есть подборка лучших фильмов 2000-х, которая подарит настоящий взрыв эмоций.