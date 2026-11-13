Не лише "300 спартанців": 4 найгучніші фільми з Джерардом Батлером, які варті перегляду

З цієї нагоди 24 Канал зібрав найцікавіші стрічки за участю іменинника для вашого ідеального кіновечора.

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"300 спартанців" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,6

На Грецію насувається жорстока багатотисячна армія перського царя Ксеркса. Назустріч могутньому ворогу вирушає відважний правитель Леонід разом із трьома сотнями найкращих воїнів. У вузькій ущелині хоробрі спартанці героїчно стримують безперервний ворожий наступ. Своєю безстрашною самопожертвою вони надихають усю країну боротися за свободу.

"300 спартанців": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірний візуал, епічні сцени битв і неперевершену режисуру Зака Снайдера. Однак кіноексперти критикують фільм за надмірний пафос та брак історичної правдивості.

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"P.S. Я кохаю тебе" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,0

Щасливе подружнє життя молодої пари раптово обривається через невиліковну хворобу чоловіка. Після трагедії вдова впадає у глибоку депресію і втрачає сенс життя. Незабаром дівчина починає отримувати загадкові листи від свого коханого. Перед смертю він спланував цілу низку завдань, щоб допомогти дружині пережити втрату.

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"P.S. Я кохаю тебе": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну хімію між акторами, емоційну глибину та зворушливу атмосферу стрічки. Однак окремі кіноексперти критикують фільм за маніпулятивність сюжету і надмірну сентиментальність.

"Законослухняний громадянин" (2009)

Рейтинг IMDb: 7,4

До будинку звичайного інженера вриваються злочинці та жорстоко вбивають його родину. Через угоду зі слідством несправедлива судова система відпускає одного з убивць на свободу. Тоді розчарований батько бере правосуддя у власні руки і починає мститися всім причетним. Тепер життя корумпованих прокурорів і суддів перетворюється на справжній жах.

"Законослухняний громадянин": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають напружену атмосферу, динамічний розвиток подій та блискучу акторську гру головного героя. Однак кіноексперти критикують фільм за нелогічний фінал і надто абсурдні сюжетні повороти в другій половині історії.

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"Падіння Олімпу" (2013)

Рейтинг IMDb: 6,5

Несподівано добре озброєна група терористів атакує Білий дім. В обмін на життя президента Сполучених Штатів зловмисники вимагають негайно вивести американські війська з Південної Кореї. Дивом усередині захопленої будівлі опиняється колишній охоронець глави держави. Саме він стає єдиною надією для військових і рятує національного лідера.

"Падіння Олімпу": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають видовищні екшн-сцени та хорошу режисуру Антуана Фукуа. Однак кіноексперти критикують фільм за шаблонний сценарій і слабкі візуальні ефекти.

Для любителів бойовиків ми маємо добірку найкращих фільмів 2000-х, які подарують справжній вибух емоцій.