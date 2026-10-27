Смертельний маршрут: 3 гостросюжетні трилери про поїздки, що пішли не за планом

Якщо ви не знаєте, який цікавий фільм подивитися ввечері, то ознайомтеся з нашою добіркою. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

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"Аварія" (1997)

Рейтинг IMDb: 7,0

Автомобіль подружжя Тейлорів раптово ламається посеред безлюдної траси на шляху до Каліфорнії. Привітний водій вантажівки пропонує підвезти жінку до найближчого кафе з телефоном. Чоловік залишається біля авто, успішно його лагодить і вирушає на місце зустрічі. Однак виявляється, що у цьому закладі ніхто ніколи не бачив його дружини.

"Аварія": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають майстерно вибудуваний сюжет та переконливу гру Курта Рассела. Водночас кіноексперти критикують фільм за дещо шаблонних лиходіїв у фінальній частині історії.

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"Нічого собі поїздочка" (2001)

Рейтинг IMDb: 6,6

Під час далекої автомобільної подорожі двоє братів купують стару радіостанцію. Заради розваги вони вирішують розіграти самотнього далекобійника на прізвисько "Іржавий цвях". Проте їхній безглуздий жарт миттєво виходить з-під контролю та обертає безтурботну мандрівку на справжній кошмар. Невидимий водій величезної вантажівки зовсім не планує прощати образу. Натомість він відкриває на хлопців безжальне полювання темними нічними шосе.

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"Нічого собі поїздочка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять стрічку за вміле використання жанрових кліше та доволі лячний голос головного антагоніста. Втім, кіноексперти критикують фільм за нелогічні рішення головних героїв у критичних ситуаціях.

"Попутник" (1986)

Рейтинг IMDb: 7,2

Юнак переганяє чужу машину через порожній і дощовий Техас. На одному з узбіч він вирішує підібрати загадкового чоловіка та робить фатальну помилку. Випадковий пасажир виявляється безжальним серійним убивцею, але він не поспішає просто позбавити хлопця життя. Натомість маніяк втягує героя у витончену психологічну гру. Злочинець холоднокровно вбиває людей на своєму шляху та майстерно підставляє свого рятівника перед місцевою поліцією.

"Попутник": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну харизму Рутгера Гауера та гнітючу атмосферу безвиході. Водночас кіноексперти критикують стрічку за надмірний рівень насильства та садизму.

Якщо вам до душі фільми, від яких холоне кров, то маємо для вас добірку напружених трилерів.