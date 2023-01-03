Джереми Реннера прооперировали, его состояние все еще тяжелое: подробности несчастного случая с актером

Джереми Реннер, получивший серьезную травму во время снегоуборки, перенес операцию. Известно, что во время несчастного случая актер потерял много крови. Сейчас 51-летний актер находится в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии.

Что случилось с Джереми Реннером

Во время расчистки снега специальная машина ратрак случайно наехала на ногу Джереми, и из-за травмы он потерял много крови. Свидетель смог наложить жгут на ногу, пока не приехала скорая помощь. Далее актера вертолетом забрали в больницу. Сейчас с ним находится его семья.

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3 января стало известно, что 51-летний актер перенес операцию. Источник, близкий к Джереми, сообщает, что его травмы "большие" – вместе с ногой были повреждены и другие части его тела.



Ратрак, переехавший ногу Реннеру / Скриншот с видео



Вертолет, забравший Реннера в больницу / Скриншот с видео​

Семья Джереми хотела бы выразить свою благодарность невероятным врачам и медсестрам, которые ухаживают за ним и за другими. Они также чрезвычайно удивлены и благодарны за проявление любви и поддержки со стороны его поклонников,

– отметил представитель актера.

Ратрак с видео Джереми Реннера 2021: смотрите онлайн

Реннер снялся в нескольких проектах Marvel в роли Клинта Бартона / Соколиного глаза, начиная с фильма Тор 2011 года. Кроме того, актер снялся во многих коммерческих хитах, в том числе в двух фильмах из серии "Миссия невыполнима", "Прибытие", "Афера по-американски" и "28 недель спустя". Он также был номинирован на две премии Оскар: за роль второго плана в фильме "Город" и в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Повелитель бури". Сегодня он играет главную роль в сериале Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна", второй сезон которого дебютирует 15 января.