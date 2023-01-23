Джереми Реннер заявил, что сломал более 30 костей на Новый год: фото из больницы

Джереми Реннер находится в больнице и проходит реабилитацию. Актер рассказал, что в результате аварии получил 30 переломов.

Несмотря на боль, звезда Marvel оптимистично настроена на жизнь. Он ощущает поддержку поклонников и своей семьи.

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Джереми Реннер заявил, что сломал более 30 костей в Новый год

Актер подчеркнул, что сломанные кости станут еще крепче после реабилитации.

Утренние тренировки, решения – все изменилось в этом новом году… Я хочу поблагодарить каждого за ваши сообщения и заботу обо мне и моей семье. Всем вам великой любви и благодарности. Эти 30 с лишним сломанных костей растут, станут сильнее, так же как усиливается любовь и связь с семьей и друзьями. Любви и благословений всем вам,

– написал Джереми Реннер.

Джереми Реннер проходит реабилитацию после аварии со снегоуборочной машиной / Фото из инстаграммы актера

Что случилось с Джереми Реннером

На Новый год, во время расчистки снега, специальная машина Ратрак случайно наехала на ногу Джереми; из-за аварии он потерял много крови, получил травмы грудной клетки, опорно-двигательного аппарата и ноги.

После инцидента в больнице он провел почти три недели, там ему сделали две операции. Недавно речь шла даже о том, что Реннеру могут ампутировать ногу.

Реннер снялся в нескольких проектах Marvel в роли Клинта Бартона / Соколиного глаза, начиная с фильма Тор 2011 года. Кроме того, актер снялся во многих коммерческих хитах, в том числе в двух фильмах из серии "Миссия невыполнима", "Прибытие", "Афера по-американски" и "28 недель спустя". Он также был номинирован на две премии Оскар: за роль второго плана в фильме "Город" и в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Повелитель бури". Сегодня он играет главную роль в сериале Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна", второй сезон которого дебютировал 15 января 2023 года.