Попри біль, зірка Marvel оптимістично налаштований на життя. Він відчуває підтримку шанувальників та своєї сім’ї.

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Джеремі Реннер заявив, що зламав понад 30 кісток на Новий рік

Актор наголосив, що зламані кістки стануть ще міцнішими після реабілітації.

Ранкові тренування, рішення – все змінилося цього нового року… Я хочу подякувати кожному за ваші повідомлення і турботу про мене та мою сім’ю. Усім вам великої любові та вдячності. Ці 30 з гаком зламаних кісток зростуться, стануть сильнішими, так само як посилюється любов і зв'язок з родиною та друзями. Кохання та благословень усім вам,

– написав Джеремі Реннер.

Джеремі Реннер проходить реабілітацію після аварії зі снігоприбиральною машиною / Фото з інстаграму актора

Що трапилося з Джеремі Реннером

На Новий рік, під час розчищення снігу, спеціальна машина ратрак випадково наїхала на ногу Джеремі; через аварію він втратив багато крові, отримав травми грудної клітки, опорно-рухового апарату та ноги.

Після інциденту, у лікарні він провів майже три тижні, там йому зробили дві операції. Нещодавно йшлося навіть про те, що Реннеру можуть ампутувати ногу.

Реннер знявся у кількох проєктах Marvel у ролі Клінта Бартона / Соколиного ока, починаючи з фільму "Тор" 2011 року. Крім того, актор знявся в багатьох комерційних хітах, зокрема у двох фільмах із серії "Місія нездійсненна", "Прибуття", "Афера по-американськи" та "28 тижнів по тому". Він також був номінований на дві премії Оскар: за роль другого плану у фільмі "Місто" та в номінації "Найкращий актор" за роботу у фільмі "Володар бурі". Сьогодні він грає головну роль у серіалі Тейлора Шерідана "Мер Кінгстауна", другий сезон якого дебютував 15 січня 2023 року.