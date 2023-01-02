С Джереми Реннером произошел несчастный случай при уборке снега: актер в критическом состоянии

Во время расчистки снега, появившегося из-за сезонного шторма на севере Невады, со звездой "Мстителей" Джереми Реннером произошел несчастный случай. Он сильно травмировался и сейчас находится в критическом, но стабильном состоянии.

Что конкретно произошло с 51-летним актером – пока неизвестно. Иностранные СМИ со ссылкой на представителя Реннера сообщают, что он находится в больнице вместе со своими родными.

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Джереми Реннер получил серьезную травму во время уборки снега

После того как 1 января произошла авария на снегоуборочной машине, Джереми Реннера сразу доставили в больницу самолетом. Сейчас его состояние оценивают как "критическое, но стабильное". А врачи предоставляют звезде "должный уход".

Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями, при уборке снега. Его семья с ним, и он получает надлежащий уход,

– подтвердил представитель Реннера изданию Variety. "Его семья с ним, и он получает отличный уход".

Хотя место аварии не было подтверждено, Реннер уже несколько лет владеет домом в округе Вошо, штат Невада, сообщает Reno Gazette Journal. По данным газеты, в этом районе на севере Невады выпал сильный снегопад из-за шторма накануне Нового года.

Что известно о Джереми Реннере

Реннер снялся в нескольких проектах Marvel в роли Клинта Бартона / Соколиного глаза, начиная с фильма Тор 2011 года. Кроме того, Реннер снялся во многих коммерческих хитах, в том числе в двух фильмах из серии "Миссия невыполнима", "Прибытие", "Афера по-американски" и "28 недель спустя". Он также был номинирован на две премии Оскар: за роль второго плана в фильме "Город" и в номинации "Лучший актер" за работу в фильме "Повелитель бури". Сегодня он играет главную роль в сериале Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна", второй сезон которого дебютирует 15 января.

В 2017 году актер рассказал, что сломал правый локоть и левое запястье во время съемок комедии "Пятнашки".

Две недели назад Джереми Реннер публиковал у себя в твиттере фотографии снежных завалов, с которыми он сталкивался, когда жил в районе озера Тахо, расположенного на границе штатов Калифорния и Невада.



Снежные завалы / Скриншот твита Джереми Реннера