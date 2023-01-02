Що конкретно сталося з 51-річним актором – поки невідомо. Іноземні ЗМІ з посиланням на представника Реннера повідомляють, що він у лікарні разом зі своїми рідними.

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Джеремі Реннер отримав серйозну травму між час прибирання снігу

Після того, як 1 січня сталася аварія на снігоприбиральній машині, Джеремі Реннера одразу доправили до лікарні літаком. Зараз його стан оцінюють як "критичний, але стабільний". А лікарі надають зірці "належний догляд".

Ми можемо підтвердити, що Джеремі перебуває в критичному, але стабільному стані з травмами, отриманими внаслідок нещасного випадку, пов'язаного з погодними умовами, під час збирання снігу. Його сім'я з ним, і він отримує належний догляд,

– підтвердив представник Реннера виданню Variety. "Його сім'я з ним, і він отримує відмінний догляд".

Хоча місце аварії не було підтверджено, Реннер уже кілька років володіє будинком в окрузі Вошо, штат Невада, повідомляє Reno Gazette Journal. За даними газети, в цьому районі на півночі Невади випав сильний снігопад через шторм напередодні Нового року.

Що відомо про Джеремі Реннера

Реннер знявся у кількох проєктах Marvel у ролі Клінта Бартона / Соколиного ока, починаючи з фільму "Тор" 2011 року. Крім того, актор знявся в багатьох комерційних хітах, зокрема у двох фільмах із серії "Місія нездійсненна", "Прибуття", "Афера по-американськи" та "28 тижнів по тому". Він також був номінований на дві премії Оскар: за роль другого плану у фільмі "Місто" та в номінації "Найкращий актор" за роботу у фільмі "Володар бурі". Сьогодні він грає головну роль у серіалі Тейлора Шерідана "Мер Кінгстауна", другий сезон якого дебютує 15 січня.

У 2017 році актор розповів, що зламав правий лікоть та ліве зап'ястя під час зйомок комедії "П'ятнашки".

Два тижні тому Джеремі Реннер публікував у себе в твітері фото снігових завалів, з якими він стикався, коли жив в районі озера Тахо, розташованого на кордоні штатів Каліфорнія та Невада.



Снігові завали / Скриншот твіту Джеремі Реннера