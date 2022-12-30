Кемерон сказав, що він більше не зацікавлений у фетишизації зброї у своїх бойових сценах, враховуючи нестримне насильство із застосуванням вогнепальної зброї у США.

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Кемерон вирізав із "Аватара 2" 10-хвилинну сцену з вогнепальною зброєю

Насправді я вирізав з фільму близько 10 хвилин, присвячених перестрілкам. Я хотів позбутися деякої потворності, знайти баланс між світлом і темрявою. Звичайно, у вас має бути конфлікт. Насильство і дія — те саме, залежно від того, як ви на це дивитеся. Це дилема кожного режисера бойовиків, а я відомий як режисер бойовиків,

– сказав Кемерон.

Раніше Кемерон також сказав в інтерв'ю: "Я оглядаюся на деякі фільми, які я зробив, і я не знаю, чи хотів би так робити цей фільм зараз. Я не знаю, хотів би я фетишизувати зброю, як я зробив у декількох фільмах "Термінатор" 30 років тому, в нашому нинішньому світі. Те, що відбувається зі зброєю у нашому суспільстві – мене від цього нудить".

"Аватар: Шлях води" зараз йде в кінотеатрах. Фільму знадобилося два тижні, аби зібрати у світовому прокаті 1 мільярд доларів. Відомо, що тільки три стрічки у цьому році змогли зібрати у прокаті такі гроші, це: "Топ Ґан: Меверік" та "Світ Юрського періоду: Домініон".

Довідково. "Шлях води" — перший із чотирьох запланованих сиквелів "Аватара", які Кемерон випускатиме раз на два роки до 2028 року. Події стрічки в основному відбуваються під водою в океані. "Аватар: Шлях води" вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер картини