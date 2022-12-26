Це побило попередній рекорд актора, встановлений Томом Крузом під час його шестихвилинної підводної сцени у фільмі "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв" у 2015 році. Вільне плавання було ключовою навичкою, яка дозволила Вінслет та її колегам Сему Вортінгтону та Зої Салдані знімати довгі сцени під водою.

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На зйомках "Аватара 2": Кейт Вінслет затримала дихання під водою на 7 хвилин

Цікаво. Фрідайвінг – це, по суті, практика затримки дихання під час занурення під воду без використання будь-якого іншого дихального обладнання, такого як акваланг.

Під час зйомок з акторами "Аватара 2" працював інструктор з фрідайвінгу Кріс Денісон. Його колега Кірк Крак тренував Вінслет, і Денісон був там, коли актриса виконувала свою семихвилинну затримку дихання.

Кейт Вінслет на 7 хвилин 15 секунд затримала дихання під водою. Це вражає. Це те, чого інші дуже боялися. Вона поборола свій страх. Вона здійснила подвиг,

– сказав Денісон.

Він доповнив, що той факт, що відбувається пошкодження мозку після шестихвилинної затримки – неправильний. Адже, якщо ви займаєтеся фрідайвінгом, ви це робите правильно. "Це дуже веселий та приємний вид спорту. У всіх фільмах, над якими я працював, ми навчаємо акторів, як затримувати дихання, і робимо їх дуже безпечними нирцями. Ми вчимо їх, як рятувати когось, як реагувати на випадки гіпоксії. І це дуже надихає акторів, тому що вони не тільки мають цю здатність, але й знають, як зробити це безпечно", – доповнив він.

Денісон також сказав, що найдовша затримка дихання, якої він навчав в "Аватарі", склала 15 хвилин та 10 секунд.

Джеймс Кемерон на зйомках "Аватара 2" / Фото Mark Fellman

Що відомо про "Аватар: Шлях води"

"Шлях води" — перший із чотирьох запланованих сиквелів "Аватара", які Кемерон випускатиме раз на два роки до 2028 року.

Події стрічки в основному відбуваються під водою в океані. "Аватар: Шлях води" вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

Як зазначив сценарист і режисер Лайам О'Доннелл, у процесі створення фільму Кемерон використав 15 камер, дві з яких були сфокусовані на обличчі кожного актора, а також використання підводної зйомки та "інфрачервоного захоплення глибини для розміщення комп'ютерних персонажів у кадрі".

"Аватар 2": дивіться трейлер