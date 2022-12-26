Это побило предыдущий рекорд актера, установленный Томом Крузом во время его шестиминутной подводной сцены в фильме "Миссия невыполнима: Нация изгоев" в 2015 году. Свободное плавание было ключевым навыком, который позволил Уинслет и его коллегам Сэму Уортингтону и Зое Салдани снимать длинные сцены под водой.

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На съемках "Аватара 2": Кейт Уинслет задержала дыхание под водой на 7 минут

Любопытно. Фридайвинг – это, по сути, практика задержки дыхания при погружении под воду без использования какого-либо другого дыхательного оборудования, такого как акваланг.

Во время съемок с актерами "Аватара 2" работал инструктор по фридайвингу Крис Денисон. Его коллега Кирк Крак тренировал Уинслет, и Денисон был там, когда актриса выполняла свою семиминутную задержку дыхания.

Кейт Уинслет на 7 минут 15 секунд задержала дыхание под водой. Это поражает. Это то, чего другие очень боялись. Она поборола свой страх. Она совершила подвиг,

– сказал Денисон.

Он дополнил, что тот факт, что происходит повреждение мозга после шестиминутной задержки – неправильный. Ведь если вы занимаетесь фридайвингом, вы это делаете правильно. "Это очень веселый и приятный вид спорта. Во всех фильмах, над которыми я работал, мы учим актеров, как задерживать дыхание, и делаем их очень безопасными ныряльщиками. Мы учим их, как спасать кого-то, как реагировать на случаи гипоксии. И это очень вдохновляет актеров, потому что они не только обладают этой способностью, но и знают, как сделать это безопасно", – дополнил он.

Денисон также сказал, что самая длинная задержка дыхания, которой он учил в "Аватаре", составила 15 минут и 10 секунд.

Джеймс Кэмерон на съемках "Аватара 2" / Фото Mark Fellman

Что известно о "Аватар: Путь воды"

"Путь воды" – первый из четырех запланированных сиквелов "Аватара", которые Кэмерон будет выпускать раз в два года до 2028 года.

События ленты в основном происходят под водой в океане. "Аватар: Путь воды" считается одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

Как отметил сценарист и режиссер Лайам О'Доннелл, в процессе создания фильма Кэмерон использовал 15 камер, две из которых были сфокусированы на лице каждого актера, а также использование подводной съемки и "инфракрасного захвата глубины для размещения компьютерных персонажей в кадре".

"Аватар 2": смотрите трейлер