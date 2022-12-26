Кинотеатры России "Киноас" в ТЦ "Щелково" и "Атлантис Кино" в ТЦ "Атлантис" представляют пиратский показ второй части фильма "Аватар: путь воды" в 2D. Билеты продают за 458 – 650 гривен на фильм с другим названием – "Сверхлюди". Об этом пишут российские телеграм-каналы, передает 24 канал.

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Российские кинотеатры незаконно показывают "Аватар: Путь воды"

По информации российских телеграм-каналов, "в Екатеринбургском "Гринвиче Синема" предупреждают, что фильм, фигурирующий в афише как просто "Аватар", показывает арендатор кинозалов. Трансляция осуществляется в неоригинальном переводе". К тому же казанский кинотеатр "Киноград" предлагает посмотреть вторую часть "Аватара" за 240 гривен, правда, в афише она фигурирует под названием "Сверхлюди".

Это уже не первый раз россияне прибегают к пиратским показам самых ожидаемых голливудских новинок 2022 года. Так они обкатали еще в августе. Недавно в кинотеатрах России, несмотря на санкции, вышло французское кино "Новая игрушка" – современный римейк "Игрушки" 1976 года. Постер, который был в желто-голубом цвете, они закрасили, а озвучку отдали комику Михаилу Галустяну, которого сами зрители в России назвали кринжем. Хоть это нас и не удивляет, но такая схема просто позорна!

Напомним, в первый месяц из российского рынка вышли ведущие голливудские студии: Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount. А в ноябре студия Disney приготовилась к абсолютному прекращению деятельности в России.

Что известно о "Аватар 2"

"Путь воды" – первый из четырех запланированных сиквелов "Аватара", которые Кэмерон будет выпускать раз в два года до 2028 года.

"Аватар: Путь воды", действие которого, как следует из названия, в основном происходит под водой в океане, считается одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

Как отметил сценарист и режиссер Лайам О'Доннелл, в процессе создания фильма Кэмерон использовал 15 камер, две из которых были сфокусированы на лице каждого актера, а также использование подводной съемки и "инфракрасного захвата глубины для размещения компьютерных персонажей в кадре".

Чтобы кадры были более убедительны, режиссер погрузился на дно Марианской впадины и стал третьим человеком в мире, который решился на это. Актерский состав фильма, в частности Сигурни Уивер и Кейт Уинслет, а также члены съемочной группы, были обучены дышать под водой в течение двух-трех минут, чтобы снимать много сцен фильма.

"Аватар 2": смотрите трейлер