Полномасштабное вторжение россиян, войну России против Украины, известная актриса назвала "этими обстоятельствами". Кроме того, она заявила, что, когда россиян называют плохими, – это всего-навсего стереотипы в обществе.

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Актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, поддержала Россию в войне против Украины

В 2022 году актриса сыграла в остросюжетном минисериале от Netflix "Измена". По сюжету будущее агента МИ-6 выглядит безрадостно после встречи с российской шпионкой, так что ему придется переосмыслить всю свою жизнь. В ходе интервью с журналистами издания Independent Уна Чаплин, обсуждая сюжет премьеры, поделилась, что ей не нравится, что россиян изображают как главных антигероев.

Я так устала от того, что россияне – плохие парни. Даже не могу описать. Может, наконец кто-нибудь придумает лучший стереотип, с которым можно было бы работать,

– прокомментировала она.

Далее актриса рассказала, что создатели шоу решили добавить россиян в кино, чтобы "поднять ставки": "Возможно, они сделали это из-за этих обстоятельств (полномасштабное вторжение, – 24 канал), возможно, чтобы поднять ставки… Будет прекрасно, когда идеологическая война, которая у нас идет с Россией, уйдет в прошлое".



Уна Чаплин в сериале "Игра престолов" / Фото Кинориум

Уна Чаплин: что известно об актрисе

Уна Чаплин родилась в Мадриде. Ее родители – актриса Джеральдина Чаплин и чилийский кинооператор Патрисио Кастилья. Училась в Шотландии. В 2007 году окончила Королевскую академию драматического искусства. Дебютировала в кино в 2007 году. Впервые появилась в кино в 2007 году – сыграла в короткометражке. В 2008 году получила роль в фильме "Квант милосердия". Трижды появлялась в кино вместе со своей матерью.

2014 года Уну Чаплин номинировали на премию Гильдии киноактеров США за роль в телесериале "Игра престолов" в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале".

Фильмы, в которых сыграла:

"Квант милосердия" 2008 год,

"Изображение смерти" 2009 год,

"Двойник дьявола" 2011 год,

"Дружба и никакого секса?" 2013 год,

"Самое длинное путешествие" 2015 год,

"Аватар 2" 2022 год,

"Аватар 3" 2023 год.

Сериалы, в которых приняла участие: