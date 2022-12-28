Повномасштабне вторгнення росіян, війну Росії проти України, відома акторка назвала "цими обставинами". Крім того, вона заявила, що, коли росіян називають поганими, – це всього-на-всього стереотипи у суспільстві.

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Актриса Уна Чаплін, онука Чарлі Чапліна, підтримала Росію у війні проти України

У 2022 році актриса зіграла у гостросюжетному мінісеріалі від Netflix "Зрада". За сюжетом, майбутнє агента МІ-6 виглядає безрадісно після зустрічі з російською шпигункою, тож йому доведеться переосмислити все своє життя. Під час інтерв’ю з журналістами видання Independent Уна Чаплін, обговорюючи сюжет прем’єри, поділилася, що їй не подобається, що росіян зображають як головних антигероїв.

Я так втомилася від того, що росіяни – погані хлопці. Навіть не можу описати. Може, нарешті хтось придумає кращий стереотип, з яким можна було б працювати,

– прокоментувала вона.

Далі акторка розповіла, що творці шоу вирішили додати росіян у кіно, щоб "підняти ставки": "Можливо, вони зробили це через ці обставини (повномасштабне вторгнення, – 24 канал), можливо, щоб підняти ставки… Буде чудово, коли ідеологічна війна, яка в нас йде з Росією, відійде в минуле".



Уна Чаплін в серіалі "Гра престолів" / Кіноріум

Уна Чаплін: що відомо про актрису

Уна Чаплін народилася в Мадриді. Її батьки — актриса Джеральдіна Чаплін та чилійський кінооператор Патрісіо Кастілья. Навчалася у Шотландії. У 2007 закінчила Королівську академію драматичного мистецтва. Дебютувала у кіно у 2007 році. Вперше з’явилася в кіно у 2007 році – зіграла в короткометражці. У 2008 році отримала роль у фільмі "Квант милосердя". Тричі з’являлася в кіно разом зі своєю матір’ю.

2014 року Уну Чаплін номінували на премію Гільдії кіноакторів США за роль у телесеріалі "Гра престолів" у номінації "Найкраща акторка у драматичному серіалі".

Фільми, у яких зіграла:

"Квант милосердя" 2008 рік,

"Зображення смерті" 2009 рік,

"Двійник диявола" 2011 рік,

"Дружба і ніякого сексу?" 2013 рік,

"Найдовша подорож" 2015 рік,

"Аватар 2" 2022 рік,

"Аватар 3" 2023 рік.

Серіали, у яких взяла участь: