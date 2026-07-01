Как сообщает Variety, актер официально отказался вернуться к роли Марка Цукерберга в сиквеле "Социальной сети". И причина здесь вовсе не в сценарии.

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Отказать Соркину – почти как подвести всю Америку

Сценарист Аарон Соркин несколько дней лично убеждал Айзенберга изменить решение. По словам актера, отказывать Соркину физически неудобно – он говорит так же хорошо, как и пишет. Но Айзенберг все же ответил честно: его жизнь сейчас движется в другом направлении.

При этом он отдельно подчеркнул, что решение не связано с качеством будущего фильма. Наоборот – он убежден, что картина получится сильной. Просто больше не хочет, чтобы его имя навсегда осталось синонимом одного конкретного персонажа.

Роль, которая портит жизнь

Айзенберг сыграл Цукерберга в 2010 году. Прошло 15 лет – а фанаты до сих пор подходят к нему в аэропортах с визитками, на которых написана легендарная фраза из первого фильма, и просят автограф. Можно предположить, что после пятисотой такой встречи шутка действительно перестает быть шуткой.

Цукерберга сыграет кто-то другой



Джереми Стронг в роли Цукерберга / Кадр из фильма



Роль Цукерберга в новом фильме досталась Джереми Стронгу. На этот раз история не о создании Facebook, а о том, что произошло после – когда платформа стала слишком большой, чтобы не замечать последствий. В основе сюжета – реальная история инженера Фрэнсис Хоген, которая слила журналистам внутренние документы компании. Похоже, продолжение будет гораздо более неудобным, чем оригинал.

Похоже, продолжение "Социальной сети" будет гораздо более неудобным фильмом, чем оригинал. И, видимо, именно поэтому Айзенберг решил наблюдать за этим со стороны.

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