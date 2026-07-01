Як повідомляє Variety, актор офіційно відмовився повертатися до ролі Марка Цукерберга у продовженні "Соціальної мережі". І причина тут зовсім не в сценарії.

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Відмовити Соркіну - майже як підвести всю Америку

Сценарист Аарон Соркін кілька днів особисто переконував Айзенберга змінити рішення. За словами актора, відмовляти Соркіну фізично незручно – він говорить так само добре, як і пише. Але Айзенберг усе ж відповів чесно: його життя зараз рухається в іншому напрямку.

При цьому він окремо наголосив, що рішення не пов'язане з якістю майбутнього фільму. Навпаки – переконаний, що картина вийде сильною. Просто більше не хоче, щоб його ім'я назавжди залишилось синонімом одного конкретного персонажа.

Роль, яка псує життя

Айзенберг зіграв Цукерберга у 2010 році. Минуло 15 років – а фанати досі підходять до нього в аеропортах із візитівками, на яких написана легендарна фраза з першого фільму, і просять автограф. Можна припустити, що після п'ятисотої такої зустрічі жарт справді перестає бути жартом.

Цукерберга зіграє хтось інший



Джеремі Стронгу у ролі Цукенберга / Кадр з фільму



Роль Цукерберга у новому фільмі дісталася Джеремі Стронгу. Цього разу історія не про створення Facebook, а про те, що сталося після – коли платформа стала надто великою, щоб не помічати наслідків. В основі сюжету – реальна історія інженерки Френсіс Гоген, яка злила журналістам внутрішні документи компанії. Схоже, продовження буде значно незручнішим за оригінал.

Схоже, продовження "Соціальної мережі" буде значно незручнішим фільмом, ніж оригінал. І, мабуть, саме тому Айзенберг вирішив спостерігати за цим збоку.

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