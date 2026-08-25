45 лет и такой пресс: Джессика Альба продемонстрировала результат своих тренировок

Джессика Альба в очередной раз напомнила интернет-пользователям простую, но несколько обидную для всех нас истину: 45 лет – это вовсе не повод откладывать спорт на "с понедельника". Актриса регулярно занимается спортом.

Как сообщает HELLO, актриса опубликовала в своем инстаграме селфи в зеркале после тренировки и продемонстрировала подтянутую фигуру, в частности рельефный пресс.



Джессика Альба на тренировке / Фото из инстаграма звезды



На фото Альба позирует в бордовом спортивном комплекте – миниатюрном топе и лосинах с высокой посадкой. Дополнила образ золотыми украшениями, собрала волосы в низкий пучок и, похоже, решила не тратить драгоценное время на макияж.

Впрочем, секрет фигуры Альбы не в магии, генетике или личной договоренности с богами Голливуда. Актриса давно занимается спортом и сочетает высокоинтенсивные тренировки с упражнениями на гибкость. Ее тренер Рамона Браганза ранее рассказывала, что Альба практикует йогу Айенгара, где позы нужно удерживать дольше.

Сама Джессика связывает свою спортивную форму еще с времен работы над сериалом "Темный ангел". Тогда в ее жизни были боевые искусства, гимнастика, танцы и силовые тренировки.

Альба неоднократно говорила, что не относится к спорту как к наказанию за съеденный десерт. Для нее важнее то, как она чувствует себя после тренировки. По словам актрисы, физическая активность помогает ей очистить голову и поддерживать хорошее психологическое состояние.

Что ест Альба?

Ранее Джессика рассказывала, что придерживается принципа баланса и умеренности. Она отдает предпочтение свежим продуктам и старается не увлекаться полуфабрикатами и вкусными блюдами.

А вот от строгой диеты бодибилдеров актриса не в восторге. Она вспоминала, что когда-то пробовала питаться по такой схеме и назвала этот опыт не слишком приятным.

И пока Джессика Альба демонстрирует результаты своих тренировок, звезда турецкого кино тоже решила напомнить фанатам, что форма сама по себе не появится. Актер регулярно показывает в соцсетях свои спортивные будни – и, кажется, мы уже знаем, о ком идет речь: узнаете ли вы этого актера?

