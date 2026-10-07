Неожиданная роль Джессики Бил: актриса сыграет жену основателя Playboy

Поместье Playboy вновь возвращается на экраны – правда, на этот раз не в формате глянцевой ностальгии по вечеринкам у бассейна. В Голливуде готовят новый фильм "Playmates", и к его актерскому составу присоединилась Джессика Бил.

Как сообщает justjared, 44-летняя актриса сыграет жену основателя Playboy Хью Хефнера. Но есть нюанс: ее героиня не будет точной копией ни одной из реальных жен медиамагната. То есть историю Хефнера решили оставить узнаваемой, но с небольшой страховкой от биографических претензий.

Самого Хефнера сыграет Билл Пуллман. Также в фильме появятся Лили-Роуз Депп и Индиана Элл.

Режиссером и сценаристом стала Лоррейн Николсон, которая частично черпала вдохновение из собственного детского опыта в поместье Playboy. И здесь история становится гораздо интереснее, чем просто очередной биопик о мужчине в халате.

Что будет в "Playmates"

События разворачиваются в Лос-Анджелесе. В центре сюжета – 13-летняя Элль, которая воспринимает поместье Playboy почти как второй дом.

Там она знакомится с Анной, героиней Лили-Роуз Депп, – одной из семи девушек, мечтающих стать Playmate of the Month.

Между ними завязывается странная, но теплая дружба. Анна хочет попасть на обложку журнала, а Элль – завоевать парня. И они решают помочь друг другу.

Джессика Бил уже отреагировала

Актриса подтвердила участие в проекте, написав, что очень рада присоединиться к такому составу. Для Бил это еще одна большая работа после "Matchbox: The Movie", премьера которого состоялась буквально накануне объявления кастинга.

Почему эта история может оказаться интереснее обычного биопика

Хью Хефнер был женат трижды – на Милли Уильямс, Кимберли Конрад и Кристал Харрис. Но персонаж Джессики Бил, по данным издания, не будет повторять биографию ни одной из них.

Это дает авторам больше свободы – и, вероятно, позволит сосредоточиться не на хронологии жизни Хефнера, а на самой атмосфере Playboy Mansion, его обитателях и странных правилах маленького мира внутри большого Лос-Анджелеса. Пока дата премьеры "Playmates" не объявлена.

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