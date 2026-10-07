Як повідомляє justjared, 44-річна акторка зіграє дружину засновника Playboy Г'ю Гефнера. Але є нюанс: її героїня не буде прямою копією жодної з реальних дружин медіамагната. Тобто історію Гефнера вирішили залишити впізнаваною, але з невеликою страховкою від біографічних претензій.

Самого Гефнера зіграє Білл Пуллман. Також у фільмі з'являться Лілі-Роуз Депп та Індіана Елл.

Режисеркою й сценаристкою стала Лоррейн Ніколсон, яка частково надихалася власним дитячим досвідом у маєтку Playboy. І тут історія стає значно цікавішою, ніж просто черговий байопік про чоловіка в халаті.

Про що буде "Playmates"

Події розгортаються в Лос-Анджелесі. У центрі сюжету – 13-річна Елль, яка сприймає маєток Playboy майже як другий дім.

Там вона знайомиться з Анною, героїнею Лілі-Роуз Депп, – однією із семи дівчат, які мріють стати Playmate of the Month.

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Між ними виникає дивна, але тепла дружба. Анна хоче потрапити на обкладинку журналу, а Елль – завоювати хлопця. І вони вирішують допомогти одна одній.

Джессіка Біл вже відреагувала

Акторка підтвердила участь у проєкті, написавши, що дуже рада приєднатися до такого складу. Для Біл це ще одна велика робота після "Matchbox: The Movie", прем'єра якого відбулася буквально напередодні оголошення кастингу.

Чому історія може бути цікавішою за звичайний байопік

Г'ю Гефнер був одружений тричі – з Міллі Вільямс, Кімберлі Конрад і Крістал Гарріс. Але персонаж Джессіки Біл, за даними видання, не повторюватиме біографію жодної з них.

Це дає авторам більше свободи – і, ймовірно, дозволить зосередитися не на хронології життя Гефнера, а на самому середовищі Playboy Mansion, його мешканцях і дивних правилах маленького світу всередині великого Лос-Анджелеса. Поки дата прем'єри "Playmates" не оголошена.

Нещодавно Сандра Буллок розповіла про неприємні кастинги, які їй доводилося проходити на початку кар’єри.