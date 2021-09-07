Джессика Честейн и Оскар Айзек: нежный поцелуй на премьере в Венеции – вирусное видео

На Венецианском кинофестивале вне конкурса прошла премьера мини-сериала "Сцены из супружеской жизни" от HBO. Проект на красной дорожке представляли исполнители главных ролей Оскар Айзек и Джессика Честейн. Актеры отметились крайне нежным поцелуем, который всколыхнул сеть.

На острове Лидо, что в Италии, продолжает свою работу 78-й Международный Венецианский кинофестиваль. 4 сентября 2021 года на красном ковре появились актеры внеконкурсного мини-сериала "Сцены из супружеской жизни" – Джессика Честейн и Оскар Айзек. Своим романтическим поведением они всколыхнули сеть.

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Романтический поцелуй Джессики Честейн и Оскара Айзека

Пользовательница социальной сети Twitter распространила ролик от Getty, который уже успел стать вирусным. На видео Честейн и Айзек заиграют друг к другу под очевидные бурные аплодисменты и реакции фотографов. Джессика обхватила обеими руками лицо своего коллеги по съемочной площадке так, словно хотела поцеловать, но пришла в себя. Затем актриса кокетливо обвила рукой плечо Айзека, который посмотрел ей в глаза, прежде чем романтично поцеловать ей руку с внутренней стороны. Такой жест СМИ и пользователи сети оценили, как очень интимный, но и не уместный. Актеры в сериале играют супружескую пару, но в реальной жизни оба женаты и имеют детей.



Джессика Честейн и Оскар Айзек / Фото Getty Images

Опубликованный ролик в сети стал вирусным. Пользовательница твиттера подписала видео комментарием: "Хотела бы я подобрать слова, но честно – не могу". По состоянию на 7 сентября 2021 года ролик набрал около 10 миллионов просмотров и 200 000 лайков, а также около 2-х тысяч комментариев.

Сюжет минисериала "Сцены из супружеской жизни"

Мини-сериал является адаптацией шведского классического произведения культового режиссера европейского кино Ингмара Бергмана 1973 года. Главные роли в сериале исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн. Сюжет проекта очень близок многим парам, которые переживают кризисный период в семейных отношениях. Главные герои сериала переосмысливают любовь, ненависть, страсть, моногамию, брак и развод через призму современной американской пары.

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