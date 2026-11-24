Как сообщает TMZ, 45-летнюю звезду "Фантастической четверки" обязали выплатить бывшему мужу, продюсеру Кэшу Уоррену, 577 481 доллар в рамках финансового урегулирования их развода.

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Сколько Джессика Альба должна выплатить бывшему мужу

По информации издания, получившего судебные документы, Кэшу Уоррену присудили 577 481 доллар с пенсионного счета актрисы в рамках программы HonorBar Inc. Profit Sharing Plan. При этом остальные средства на счете останутся у Альбы.

Джессика Альба и Кэш Уоррен / Фото Getty Images



Бывший супруг знаменитости сможет сам решить, как распорядиться этой суммой: получить ее единовременной выплатой или перевести на индивидуальный пенсионный счет либо в другой пенсионный план. Второй вариант позволит избежать удержания 20% налога при выплате средств.

Более того, если в течение следующего года Уоррен письменно попросит предоставить выписки со счета, Альба должна будет передать их в течение десяти дней.

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Развод Джессики Альбы обошелся в миллионы долларов

Джессика Альба и Кэш Уоррен официально завершили развод в феврале 2026 года. Однако финансовые вопросы бывших супругов продолжают привлекать внимание.

Ранее актрису уже обязали выплатить бывшему мужу 3 миллиона долларов, чтобы уравнять раздел совместного имущества.

Кроме того, бывшие супруги поровну разделили доли в различных компаниях, акции The Honest Company и остаточные выплаты от проектов, созданных во время брака.

Поэтому даже после официального развода Альба и Уоррен остаются связанными довольно сложными финансовыми договоренностями. И, похоже, в Голливуде развод иногда требует не менее тщательно проработанного сценария, чем очередной блокбастер.

Напомним, Джессика Альба и Кэш Уоррен поженились в 2008 году. За время брака у них родилось трое детей.

Ранее суд также обязал Хэлли Берри выплатить деньги бывшему.