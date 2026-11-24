Як повідомляє TMZ, 45-річну зірку "Фантастичної четвірки" зобов'язали виплатити колишньому чоловікові, продюсеру Кешу Воррену, 577 481 долар у межах фінансового врегулювання їхнього розлучення.

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Скільки Джессіка Альба має виплатити колишньому чоловікові

За інформацією видання, яке отримало судові документи, Кешу Воррену присудили 577 481 долар із пенсійного рахунку акторки в межах програми HonorBar Inc. Profit Sharing Plan. Водночас решта коштів на рахунку залишиться Альбі.

Джессіка Альба та Кеш Воррен / Фото Getty images



Колишній чоловік знаменитості зможе сам вирішити, як розпорядитися сумою: отримати її одноразовою виплатою або перевести на індивідуальний пенсійний рахунок чи до іншого пенсійного плану. Другий варіант дозволить уникнути утримання 20% податку під час виплати коштів.

Ба більше, якщо протягом наступного року Воррен письмово попросить надати виписки з рахунку, Альба повинна буде передати їх протягом десяти днів.

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Розлучення Джессіки Альби обійшлося в мільйони доларів

Джессіка Альба та Кеш Воррен офіційно завершили розлучення в лютому 2026 року. Однак фінансові питання колишнього подружжя продовжують привертати увагу.

Раніше акторку вже зобов'язали виплатити ексчоловікові 3 мільйони доларів, щоб урівноважити розподіл спільного майна.

Крім того, колишнє подружжя порівну поділило частки в різних компаніях, акції The Honest Company та залишкові виплати від проєктів, створених під час шлюбу.

Тож навіть після офіційного розлучення Альба та Воррен залишаються пов'язаними доволі складними фінансовими домовленостями. І, здається, в Голлівуді розлучення іноді потребує не менш ретельного сценарію, ніж черговий блокбастер.

Нагадаємо, Джессіка Альба та Кеш Воррен одружилися у 2008 році. За час шлюбу в них народилося троє дітей.

Раніше суд так само зобов'язав Геллі Беррі виплатити гроші колишньому.