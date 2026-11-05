Заробляє 776 доларів на місяць: ексчоловік Геллі Беррі вимагає від акторки величезну суму

Як повідомляє TMZ, 60-річний Мартінес звернувся до суду з вимогою зобов'язати колишню дружину покрити його юридичні витрати. Причиною стала тривала суперечка щодо опіки над їхнім 13-річним сином Масео.

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Загалом актор просить 240 тисяч доларів. Із них понад 176 тисяч потрібні для погашення вже накопичених боргів перед адвокатами, а ще майже 64 тисячі – на майбутні судові витрати.

Найцікавіше починається у фінансовій декларації Мартінеса. За словами актора, він отримує в середньому лише 776 доларів на місяць від повторного використання своїх попередніх робіт. Водночас його щомісячні витрати становлять приблизно 17,5 тисячі доларів.

На банківських рахунках Мартінеса, згідно з поданими документами, є близько 43 тисяч доларів. Тож колишній чоловік Беррі наполягає, що самостійно оплачувати адвокатів більше не може.

Що відбувається між Геллі Беррі та її колишнім чоловіком

Фінансові претензії з'явилися лише через кілька днів після чергового судового рішення щодо опіки над сином колишнього подружжя.

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29 жовтня суддя Лос-Анджелеса скасувала тимчасовий заборонний припис проти Беррі та відхилила прохання Мартінеса зробити його постійним. Суд дійшов висновку, що необхідних доказів для такого рішення недостатньо.

Водночас суд залишив чинним тимчасовий порядок опіки, за яким хлопчик переважно проживає з батьком. Зустрічі Беррі із сином наразі обмежені, а ночівлі в її будинку не дозволені.

Раніше Мартінес звинувачував акторку в неналежному поводженні із сином. Геллі Беррі категорично заперечила ці звинувачення.