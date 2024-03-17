Их стоит пересмотреть еще раз: самые яркие фильмы с Джимом Керри

Джим Керри заслуженно стал одним из самых популярных актеров Голливуда. Талантливый актер прославился своим уникальным мастерством перевоплощения и богатой мимикой, которая стала поистине его визитной карточкой.

За свой актерский талант мужчина полюбился миллионам людей по всему миру. Кино 24 вспоминает его самые яркие роли.

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"Брюс Всемогущий", 2003

Одна из самых забавных картин, в которой снялся Джим Керри – фильм о журналисте Брюсе Нолане. Главный герой постоянно на все жалуется.

Так, Брюс постоянно упрекает Бога за несправедливость. В ходе своих вечных нытья парень встречает милую девушку Грейс, которую беспокоит плохое настроение любимого.

Впоследствии выясняется, что Бог действительно слышит все бесконечные жалобы Нолана, и они его утомили. Как следствие, Творец появляется перед Брюсом и предлагает ему почувствовать, насколько сложно выполнять божью работу в течение нескольких дней.

Однако такое предостережение Брюса отнюдь не волнует и он с радостью соглашается. Парень получает невероятную силу. Он начинает улучшать свою жизнь и помогать страждущим, однако с течением времени осознает, что у него нет времени для всех, и некоторые желания лучше оставить не выполненными. Что же главный герой будет делать дальше?

"Брюс Всемогущий": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я, снова я и Ирен", 2000

В центре истории – полицейский Чарли Бейлигейтс, который стал отцом для детей, которых его бывшая жена родила от любовника.

По сюжету, его жена давно сбежала, и он оказался один на один со всеми трудностями, которые встают в его жизни. Однако самой большой проблемой Чарли является раздвоение личности. Так, это приводит к тому, что иногда мягкий и незаметный Чарли может превратиться в дерзкого мужчину.

То, что он неспособен контролировать эту вторую личность в себе заставляет Чарли на определенный период времени отказаться от серьезных дел. Однако он соглашается выполнить вроде бы простое поручение: доставить нарушительницу Ирен в Нью-Йорк. Однако обычная поездка приводит к опасным приключениям.

"Я, снова я и Ирен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маска", 1994

Этот фильм безусловно можно назвать одним из самых ярких лент, в которых сыграл Джим Керри. Киноработа наделала шума в Голливуде и была номинирован аж на 5 кинопремий.

По сюжету, Керри играет роль Стэнли Ипкисса – достаточно застенчивого сотрудника банка, который живет в небольшой квартирке, которую арендует. Его постоянно все унижают, однако волею судьбы однажды все меняется.

Мужчина становится обладателем волшебной маски, которая дарит ему способность превращаться в неуязвимого мультперсонажа. Так, Стэнли становится супергероем, который борется со злом.

"Маска": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных", 1993 года

Эта комедия однозначно относится к тем, которые с легкостью поднимут вам настроение.

В этой киноработе Джим Керри играет мужчину по имени Эйс Вентура, который является детективом по поиску домашних любимцев, что не боится трудных дел. Так происходит, что однажды преступники похищают талисмана местной футбольной команды. Речь идет о дельфине Снежинка. Здесь пришло время работы для Эйс Вентуры. Мужчина начинает свое расследование и находит интересные факты, о которых никто не догадывается.

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шоу Трумана", 1998

По словам Джима Керри эта киноработа является самой интересной в его карьере. Его особенность заключается в том, что в фильме "Шоу Трумана" актер впервые попробовал себя в трагическом амплуа. Известно, что за роль Трумана Джим Керри получил свой первый "Золотой глобус" и премию MTV как "Лучший актер".

История рассказывает об обычном страховом агенте, который не знает, что за его жизнью следят камеры и тысячи людей. Каждый его шаг фиксируется и показывается в режиме реалити-шоу.

"Шоу Трумана": смотрите онлайн трейлер фильма