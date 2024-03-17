За свій акторський талант чоловік полюбився мільйонам людей по всьому світі. Кіно 24 згадує його найяскравіші ролі.

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"Брюс Всемогутній", 2003

Одна з найкумедніших картин, в якій знявся Джим Керрі – фільм про журналіста Брюса Нолана. Головний герой постійно на все скаржиться.

Так, Брюс постійно докоряє Богові за несправедливість. В ході своїх вічних скиглень хлопець зустрічає милу дівчину Грейс, яку непокоїть поганий настрій коханого.

Згодом з'ясовується, що Бог справді чує усі нескінченні скарги Нолана, і вони його втомили. Як наслідок, Творець з'являється перед Брюсом і пропонує йому відчути, наскільки складно виконувати божу роботу протягом декількох днів.

Однак таке застереження Брюса аж ніяк не хвилює і він з радістю погоджується. Хлопець отримує неймовірну силу. Він починає покращувати своє життя і допомагати стражденним, однак з плином часу усвідомлює, що в нього немає часу для всіх, і деякі бажання краще залишити не виконаними. Що ж головний герой робитиме далі?

"Брюс Всемогутній": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, знову я та Ірен", 2000

В центрі історії – поліцейський Чарлі Бейлігейтс, який став батьком для дітей, яких його колишня дружина народила від коханця.

За сюжетом, його дружина давно втекла, і він виявився один на один з усіма труднощами, які постають в його житті. Однак найбільшою проблемою Чарлі є роздвоєння особистості. Так, це призводить до того, що іноді м'який і непомітний Чарлі може перетворитися на зухвалого чоловіка.

Те, що він нездатний контролювати цю другу особу в собі змушує Чарлі на певний період часу відмовитися від серйозних справ. Однак він погоджується виконати начебто просте доручення: доставити порушницю Ірен до Нью-Йорка. Проте звичайна поїздка призводить до небезпечних пригод.

"Я, знову я та Ірен": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маска", 1994

Цей фільм безумовно можна назвати одним із найяскравіших стрічок, у яких зіграв Джим Керрі. Кіноробота наробила галасу у Голлівуді та була номінований аж на 5 кінопремій.

За сюжетом, Керрі грає роль Стенлі Іпкісса – досить сором'язливого співробітника банку, який живе в невеликій квартирці, яку орендує. Його постійно всі принижують, проте волею долі одного разу все змінюється.

Чоловік стає володарем чарівної маски, яка дарує йому здатність перетворюватися на невразливого мультперсонажа. Так, Стенлі стає супергероєм, який бореться зі злом.

"Маска": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ейс Вентура: Розшук свійських тварин", 1993

Ця комедія однозначно відноситься до тих, які з легкістю піднесуть вам настрій.

В цій кінороботі Джим Керрі грає чоловіка на ім'я Ейс Вентура, який є детективом із пошуку домашніх улюбленців, що не боїться важких справ. Так стається, що одного разу злочинці викрадають талісмана місцевої футбольної команди. Йдеться про дельфіна Сніжинка. Тут прийшов час роботи для Ейс Вентури. Чоловік починає своє розслідування та знаходить цікаві факти, про які ніхто не здогадується.

"Ейс Вентура: Розшук свійських тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шоу Трумана", 1998

За словами Джима Керрі ця кіноробота є найцікавішою у його кар'єрі. Його особливість полягає в тому, що у фільмі "Шоу Трумана" актор вперше спробував себе в трагічному амплуа. Відомо, що за роль Трумана Джим Керрі отримав свій перший "Золотий глобус" та премію MTV як "Найкращий актор".

Історія розказує про звичайного страхового агента, який не знає, що за його життям стежать камери та тисячі людей. Кожен його крок фіксується та показується в режимі реаліті-шоу.

"Шоу Трумана": дивіться онлайн трейлер фільму