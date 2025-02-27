Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Санта Fe New Mexican. Джин Хэкмэн и его жена, пианистка Бетси Аракова, были найдены мертвыми в их доме в пригороде Санта-Фе.

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Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми: что произошло

Джин Хекмен, легендарный актер и его жена, пианистка Бетси Аракава, были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Жена актера, Бетси, была значительно моложе его – ей было всего 63 года. Их тела обнаружили в среду днем ​​в их доме, расположенном в пригороде Санта-Фе.

Подтверждение их смерти последовало после полуночи от офиса шерифа округа Санта-Фе. Официальное заявление было сделано шерифом Аданом Мендосой, который сообщил, что смерть пары была обнаружена в результате проверки места происшествия.

По словам представителей власти, пока нет непосредственных признаков преступления, что свидетельствует о том, что трагедия, вероятно, не носит криминальный характер. Однако на данный момент офис шерифа не предоставил дополнительной информации о причине смерти, и проводятся дальнейшие расследования для выяснения обстоятельств.

Что известно о Джине Хэкмене

Джин Хэкмен – один из самых уважаемых и талантливых актеров Голливуда, чьим выступлениям на большом экране суждено было стать классикой. Его карьера охватывает десятилетие, поэтому он оставил глубокий след в истории кино.

Он – двукратный лауреат премий Оскар и BAFTA, трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и Национального совета кинокритиков США, а также призер Берлинского кинофестиваля. За свою карьеру он получил множество наград и наград.

Среди самых выдающихся фильмов в карьере Хэкмена стоит выделить "Французский связной", "Мост слишком далеко", "Миссисипи в огне", "Непрощенный", "Багряный прилив" и "В тылу врага". Особой вехой в карьере Джина Хэкмена стала его роль в психологическом триллере "Разговор".

Джин Хекмен оставил после себя богатое кинематографическое наследие, и его смерть является большой утратой для мира искусства.