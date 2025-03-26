Скоро премьера 3 сезона культового сериала "Джинни и Джорджия": дата выхода ленты

"Джинни и Джорджия" американский драматически-комедийный телесериал, созданный Сарой Ламперт. Релиз состоялся 24 февраля 2021 года на Netflix.

Лента сразу влюбила в себя зрителей и готова сделать это снова. Поэтому наконец стало известно, когда состоится премьера 3 сезона сериала. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на NetflixUa.

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Когда премьера 3 сезона сериала "Джинни и Джорджия"

Фанаты "Джинни и Джорджии" замерли в ожидании, ведь наконец-то стало известно, когда состоится премьера нового сезона. Сериал выйдет совсем скоро – 5 июня. Об этом стало известно на инстаграм странице NetflixUa, где также опубликовали фото со съемок новых эпизодов.

Прогноз урожаев персиков: 5 июня выпадет 3 сезон "Джинни и Джорджии",

– опубликовали на странице.

Предыдущие сезоны собрали довольно высокие зрительские рейтинги. Уже скоро зрители смогут узнать, не станут ли новые эпизоды разочарованием для них, как это часто бывает в многосезонных лентах.

Если вы – один из горячих фанатов "Джинни и Джорджии", совсем скоро вы увидите, удастся ли Джорджии и ее детям таки построить жизнь с чистого листа.