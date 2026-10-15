"Я не могу поверить, что выжил": звезда "Настоящей крови" шокировал признанием о загадочном заболевании

На экране он перевоплощался в могучих оборотней, супергероев и брутальных красавцев, которым, кажется, ничто не страшно. Но в реальной жизни Джо Манганьелло пришлось столкнуться с врагом, против которого не помогли ни мускулы, ни голливудские гонорары.

Как сообщает EW, 49-летний актер, известный по сериалу "Настоящая кровь" и фильму "Супер Майк", впервые откровенно рассказал о семи годах борьбы с загадочной болезнью, многочисленных операциях и моментах, когда он оказывался на грани смерти.

Что случилось с Джо Манганьелло

В своих мемуарах Bloodlines актер рассказал о самом мрачном периоде своей жизни. В течение семи лет он боролся с загадочным заболеванием, которое описывает как аутоиммунное. Несмотря на многочисленные обследования и консультации врачей, установить окончательный диагноз так и не удалось.



Джо Манганьелло / Фото Getty Images



За это время Манганьелло пережил несколько хирургических вмешательств, неоднократно попадал в больницу и оказывался в ситуациях, когда его жизнь была под угрозой.

"Я прошел через этот ад и выбрался из него. В книге я говорю, что моя жизнь началась заново", – признался актер.

Манганьелло рассказал, что болезнь заставила его скрывать истинное состояние даже от людей, с которыми он работал.

Как актеру удалось вернуться к нормальной жизни

По словам звезды, симптомы загадочного заболевания исчезли более трех лет назад. Сейчас он чувствует себя лучше, чем когда-либо, хотя последствия некоторых операций остались с ним навсегда.

В то же время Манганьелло признался, что работа над мемуарами оказалась настоящим испытанием. Ему пришлось вновь переживать самые страшные моменты жизни, а некоторые описания болезни были настолько жуткими, что редактор даже спрашивал, стоит ли оставлять их в книге.

Актер решил ничего не скрывать. Он надеется, что его история поможет людям, которые также борются с тяжелыми заболеваниями.

Кстати, в мемуарах Манганьелло затронул и личную жизнь, в частности постепенный развал брака с Софией Вергарой. Пара развелась в 2024 году после семи лет совместной жизни.

Теперь актер признается, что научился ценить даже самые простые вещи: утренние прогулки с собакой, свежий воздух и разговоры с соседями.

Я до сих пор не могу поверить, что прошел через все это. Первая половина моей жизни была безумной. Надеюсь, вторая будет немного спокойнее, – подытожил Манганьелло.

Ранее "24 Канал" сообщил о том, что звезда фильма "Сплит" едва не умер.