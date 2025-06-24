Джоан Роулинг откровенно поделилась мыслями о сериале "Гарри Поттер": "Я прочитала первые эпизоды"

Продолжается активная работа над оригинальным телевизионным сериалом "Гарри Поттер". Автор серии романов Джоан Роулинг поделилась впечатлениями о будущей ленте.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Hollywood Reporter. В материале узнаете, что думает писательница о новом сериале.

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Джоан Роулинг призналась, что думает о новом сериале "Гарри Поттер"

Джоан Роулинг стала исполнительным продюсером сериала "Гарри Поттер". Она призналась, что будущее шоу точно станет адаптацией легендарной фэнтезийной серии ее книг. Писательница говорит, что тесно сотрудничала с невероятными сценаристами, чтобы сериал стал действительно культовым.

Я прочитала первые два эпизода будущего сериала о Гарри Поттере от HBO, и они такие, такие, такие замечательные,

– написала Роулинг.

Известно, что писательница ежедневно работает над сериалом "Гарри Поттер" и изрядно помогает всей съемочной команде сделать эту историю действительно достойной просмотра.

Кстати, HBO уже объявил новых актеров сериала о Гарри Поттере: кто сыграет Мелфоев и Дурслей.