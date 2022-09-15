"Слава Украине": Джоан Роулинг ретвитнула видеоролик об увольнении Харьковщины

Джоан Роулинг, неоднократно поддерживавшая Украину, снова это сделала. Она поделилась видеокадрами по увольнению Харьковщины.

В твиттере Роулинг распространила сюжет Общественного о том, как глава Дергачевского общества Вячеслав Задоренко встретился со своей матерью в деоккупированном селе на Харьковщине. Сообщение подписала словами "Слава Украине".

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Джоан Роллинг ретвитнула сюжет об уволенной Харьковщине

На видео мать со слезами и объятиями говорит сыну: "Я ведь здесь сохранила твои вещи. Я знала. Боже, я ждала, что ты придешь. Все сохранила. Только там дом заминирован. Ребята, я вас так ждала!".

Как известно, украинские военные совершили молниеносное контрнаступление в Харьковской области и почти полностью освободили ее от оккупантов. Среди освобожденных населенных пунктов – Изюм, Купянск, Балаклея и многие другие. После этого в Изюме 14 сентября уже побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

Поддержка Роулинг

Ранее Роулинг призвала мир помочь украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Во время войны россии против Украины писательница не только собирает средства со своей благотворительной организацией Lumos, но и сама пожертвовала 1 миллион стерлингов, что равняется 1,3 миллиона долларов.

Кроме того, в знак поддержки Украины, Роулинг выложила в свободный доступ бесплатные электронные книги о Гарри Поттере, которые вышли на украинском языке в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".