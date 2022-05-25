Как сообщает 24 канал, теперь на сайте Pottermore Publishing есть все семь частей "Гарри Поттера". Их в электронном формате могут прочесть все желающие. Украиноязычная версия есть только для трех книг – "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната" и "Гарри Поттер и узник Азкабана". Со временем появится и для всех остальных.

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Джоан Роулинг выложила в свободный доступ е-книги о Гарри Поттере

Отдельное спасибо авторке Роулинг и сообщение о новости опубликовал в своем твиттере ютуб-канал "Телевидение Торонто". Позже сама автор сделала репост их сообщения, добавив хештег #SlavaUkraini и два эмодзи-сердечка синего и желтого цветов.

В Pottermore Publishing появились бесплатные электронные книги о Гарри Поттере на украинском языке. Спасибо @jk_rowling,

– написало "Телевидение Торонто".

Напомним, в связи с полномасштабным вторжением россиян на украинские земли, правообладатели "ЛитРес" и MyBook сняли с продаж электронные книги о Гарри Поттере в России.

Автор легендарного "Гарри Поттера" Джоан Роулинг с первого дня войны поддержала Украину. Она призвала мир помочь украинским детям, пострадавшим от нападения Путина. Писательница не только собирает средства со своей благотворительной организацией Lumos, но и сама пожертвовала 1 миллион стерлингов, что равняется 1,3 миллиона долларов.