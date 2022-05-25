Як повідомляє 24 канал, тепер на сайті Pottermore Publishing є усі сім частин "Гаррі Поттера". Їх в електронному форматі можуть прочитати усі охочі. Україномовна версія є лише для трьох книг – "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Гаррі Поттер і таємна кімната" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану". Згодом з’явиться і для решти.

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Джоан Роулінг виклала у вільний доступ е-книжки про Гаррі Поттера

Окрему подяку авторці Роулінг та повідомлення про новину опублікував у своєму твітері ютуб-канал "Телебачення Торонто". Пізніше сама авторка зробила репост їхнього допису, додавши хештег #SlavaUkraini та два емодзі-сердечка синього та жовтого кольорів.

У Pottermore Publishing з’явилися безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою. Дякую, @jk_rowling,

– написало "Телебачення Торонто".

Нагадаємо, у зв’язку з повномасштабним вторгненням росіян на українські землі, правовласники "ЛітРес" та MyBook зняли з продажу електронні книги про Гаррі Поттера в Росії.

Авторка легендарного "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг з першого дня війни підтримала Україну. Вона закликала світ допомогти українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Письменниця не лише збирає кошти зі своєю доброчинною організацією Lumos, а й сама пожертвувала 1 мільйон стерлінгів, що дорівнює 1,3 мільйона доларів.