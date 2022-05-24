Шрайбер заверил, что Украина может выиграть войну против России, но это будет долгое сражение. Впрочем, нельзя допустить, чтобы война исчезла из новостей.

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Голливудский актер Лиев Шрайбер рассказал об Украине в Давосе

"Удивительно, насколько устойчив украинский народ", – сказал Шрайбер, чей дедушка был украинско-польского происхождения.

Актер и режиссер выступил после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам мирового бизнеса и призвал страны ужесточить санкции против России. Он рассказал и о жертвах войны, и о военной помощи и о возможных последствиях, если мир не будет противостоять российской агрессии.

Во время своего выступления Шрайбер подчеркнул, что война может продолжаться какое-то время и есть опасность того, что мир начнет забывать. Поэтому он дополнил: "Я думаю, мы должны помнить, что эти люди (украинцы – Кино 24) сейчас борются за свои жизни, за ценности и принципы, которые мы разделяем как европейцы и американцы", – сказал он Reuters TV.

В рамках Всемирного экономического форума Шрайбер подчеркнул, что Украине необходима финансовая поддержка, стратегия и реконструкция после войны.

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Лиев Шрайбер и Украина

Лиев Шрайбер присоединился к благотворительной организации World Central Kitchen. Сначала он готовил борщ для переселенцев на границе в Перемышле, а затем приехал во Львов. Там он пообщался с психологиней Еленой Коссак о войне и поддержке украинцев в рамках проекта психологической помощи.

Во Львове его застала воздушная тревога. В своем инстаграме Лиев опубликовал видео, как он спускался в укрытие. Сейчас актер уже дома, в безопасности. "Столько историй такие невероятно стойкие люди", – говорил он об украинце.

Когда я оказался внутри Украины, мне было невероятно увидеть невероятную стойкость и мужество украинцев. Я считаю, что Путин совершил свою самую большую ошибку,

– сказал Шрайбер в эфире американского шоу Morning Joe.

На днях и певица Роксолана Сирота опубликовала фото с Лиевом, отметив, что актер помог приобрести операционное оборудование для украинских деток.