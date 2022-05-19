Ли Чон Че появился в Каннах в элегантном молочном костюме, белых рубашках и кедах. В такой одежде он пришел на фотосессию южнокорейской ленты Hunt.

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Ли Чон Че, актер "Игры в кальмара", поддержал Украину в Каннах

Свой образ известный актер дополнил сине-желтым платком.



Ли Чон Че поддержал украинцев в Каннах / Фото Getty images

Ли Чон Че сыграет во втором сезоне сериала "Игра в кальмаре"

Несмотря на безумное любопытство зрителей к продолжению сериала "Игра в кальмара", мы не можем сказать точно, сколько осталось времени до премьеры второго сезона. Впрочем, по словам режиссера, если "все сложится удачно", продолжение может получиться до конца 2024 года.

Во время Deadline Contenders Television режиссер рассекретил два громких имени, возвращающихся во втором сезоне. Это Ки Хун , которого сыграл Ли Чон Че, и Ин Хо, в роли которого выступил Ли Бен-Хон. Хотя возвращение этих персонажей было ожидаемым, это первое официальное сообщение от Хван Дон Хекка об их возвращении.

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Возможно развитие событий вокруг Ки Хуна в "Игре в кальмара"

Ки Хун является центральным героем сериала. Вокруг этого персонажа существует множество теорий, объясняющих, что же будет с ним дальше. Согласно одной, он продолжит игру, но в качестве надзирателя. Во-первых, на это могут указывать цвет его волос. Вы помните, он перед вылетом перекрасил волосы в розовый – костюмы надзирателей именно такого цвета. Во-вторых, за несколько метров до посадки на самолет он развернулся и ушел с новым вдохновением и грандиозными планами.

Перед тем в аэропорту он увидел процесс отбора участников к новой игре. Он не успел поговорить с "рекрутером", однако успел забрать карточку у нового "кандидата". Позвонив по номеру карты, Ки Хун еще раз поговорил с фронтменом, поняв, что организация все еще наблюдает за ним. Отказавшись сесть в свой самолет, на котором он должен был увидеть свою дочь, Ки Хун хочет отомстить виновным.

По словам Хван Дон Хекка, альтернативный финал сменил бы сюжетную линию второго сезона. "Если бы Ки-Хун сел в этот самолет, возможно второй сезон был бы о том, как он переживает травму от того, что видел, как умирают 455 человек, хоть и находился в солнечном Лос-Анджелесе, в компании своей дочери. Но финал первого сезона был построен так, чтобы попасть в источники антиутопических игр, в которых оказался "Ки-Хун".

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