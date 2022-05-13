Ричард Гир выставил на автоаукцион свой кабриолет, чтобы помочь украинцам

Как сообщает 24 канал, средства от продажи уникального автомобиля Jaguar XK8 1999 выпуска равномерно распределят между благотворительными фондами World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые предоставляют ресурсы пострадавшим от полномасштабного вторжения циничной России.

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Согласно информации аукциона на платформе Bring a Trailer, покупатели могут ознакомиться со всеми характеристиками автомобиля, даже предложить свою сумму за нее. Текущая ставка на сегодняшний день – 29 тысяч долларов.

Как известно, Ричард Гир был единственным владельцем авто, ни разу не попадавшим в ДТП.

На сайте можно посмотреть фото кабриолета. Его салон украшен антрацитовой жемчужной кожей с кашемировыми вставками. Он имеет мягкий откидной верх, 17-дюймовые легкосплавные диски, передние сиденья с электрорегулировкой, автоматический климат-контроль, электростеклоподъемники и стереосистему Pioneer.

Ричард Гир выставил на автоаукцион свой кабриолет / Фото Bring a Trailer

Ричард Гир поддерживает Украину

Напомним, голливудский актер принял участие в благотворительной организации CARE's Ukraine Crisis Fund. Это крупное международное гуманитарное агентство, оказывающее помощь жертвам войны.

Как и вы все, я с ужасом наблюдал за тем, как разворачиваются трагические события в Украине. Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, люди преклонного возраста вынуждены бежать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи,

– сказал актер в видеообращении.

Далее актер продолжил: "Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины, и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund. Фонд оказывает помощь, которой украинцы прямо сейчас. Я надеюсь, вы присоединитесь к нам также".

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